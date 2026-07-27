Accidentes

Muere Motociclista de la Tercera Edad tras Chocar con un Repartidor de Comida en Puebla

Accidente entre dos motociclistas en la 65 Oriente y la 14 Sur en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, deja saldo de un muerto y un lesionado.

Accidente entre motociclistas en la Col. Loma Linda, Puebla.Choque entre motociclistas en la Col. Loma Linda, Puebla. Foto: SICOM Noticias

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Tragedia en Puebla: un motociclista de 65 años pierde la vida tras chocar con un repartidor de comida en Loma Linda. Vecinos piden mejoras en seguridad vial. ¿Qué medidas se tomarán?

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