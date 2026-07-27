Muere Motociclista de la Tercera Edad tras Chocar con un Repartidor de Comida en Puebla

Un motociclista de aproximadamente 65 años murió y un repartidor de comida por aplicación resultó gravemente herido tras un accidente registrado la mañana de este lunes 27 d julio en la colonia Loma Linda, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió en el cruce de la 65 Oriente y la 14 Sur, cuando presuntamente el adulto mayor hizo corte de circulación al motociclista repartidor, lo que provocó una fuerte colisión entre ambas unidades.

A consecuencia del impacto, el hombre de la tercera edad perdió la vida en el lugar, mientras que el repartidor sufrió lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos.

Choque entre motociclistas en la colonia Loma Linda de Puebla deja un muerto y un lesionado

Vecinos de la zona lamentaron que la ambulancia tardara casi una hora en llegar para brindar atención al joven lesionado y solicitaron a las autoridades mejorar los tiempos de respuesta ante este tipo de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los primeros respondientes y acordonaron el área, mientras personal del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes.

Habitantes de la colonia Loma Linda también pidieron la instalación de semáforos y más topes sobre la 14 sur, entre las calles 63 y 67 oriente, al asegurar que en ese tramo son frecuentes los accidentes debido al exceso de velocidad.

Automóvil vuelca tras destruir bolardos en parada de la RUTA en Puebla

El conductor de un automóvil causó severos daños a la infraestructura urbana y a su vehículo al sufrir un accidente sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Infonavit San Bartolo, en la ciudad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automóvil Vuelca tras Impactarse con Bolardos en una Parada de RUTA en Puebla

La unidad, que circulaba con sentido hacia la 24 Sur, perdió el carril de circulación y colisionó contra los bolardos del paradero de ruta. Posteriormente, se volcó y quedó sobre su toldo, obstruyendo parcialmente la circulación vehicular.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no fueron reportadas personas con lesiones de gravedad. Fue necesaria la llegada de una grúa para enderezar el vehículo y retirarlo del sitio del percance hacia un lugar más seguro.

Con información de Genaro Zepeda.

MCS