Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera Amozoc-Nautla de Puebla

La mañana de este lunes 27 de julio ocurrió un aparatoso percance vial sobre la carreta Amozoc-Nautla a la altura de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con dirección a Acajete en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes un autobús de la ruta Puebla-Amozoc volcó sobre uno de sus costados luego de que el conductor perdió el control y salió del camino.

Atienden a pasajeros lesionados de ruta Amozoc-Puebla por accidente

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este día. Voluntarios se aproximaron a la unidad para tratar de auxiliar a las personas atrapadas dentro de la unidad colectiva.

Al lugar acuden cuerpos de emergencia para atender a los lesionados. Hasta el momento se desconoce el saldo del accidente.

Con información de N+

JAPR