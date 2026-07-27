Accidentes

Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera Amozoc-Nautla de Puebla

El operador de la unidad perdió el control y salió del camino cuando circulaba con dirección a Acajete.

Servicios de emergencia atienden a pasajeros lesionados.Servicios de emergencia atienden a pasajeros lesionados. Foto: MTP Noticias Puebla

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Impactante accidente en la carretera Amozoc-Nautla: un autobús volcó tras perder el control. Equipos de emergencia ya están en el lugar. Sigue la noticia en desarrollo.

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