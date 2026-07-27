La madrugada de este lunes se registró una persona fallecida dentro de un bar ubicado frente al Templo Expiatorio en la calle Madero de León. De acuerdo a testigos y trabajadores del bar, un hombre cayó de las escaleras que dirigen a la salida del lugar.

Paramédicos confirmaron la muerte del hombre

Al quedar inconsciente, se pidió el apoyo a la Central de Emergencias 911 para que acudieran a brindar atención médica a la víctima.

Paramédicos que llegaron al bar, le tomaron los signos vitales a la persona que se encontraba tirada, pero solamente se pudo confirmar su muerte.

Foto: N+

Personal de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y se tuvo que cerrar el paso en un tramo de la calle Madero para asegurar la zona.

Una mujer y un hombre fueron detenidos

Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron detenidas y puestas a disposición de las autoridades pertinentes, para tomarles su declaración y deslindar responsabilidades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Desata Polémica por Comentario a Adulto Mayor

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de levantar las pesquisas necesarias para la apertura de investigación.

Hasta después de las 6:00 de la mañana, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley. La identidad de la persona fallecida aún se encuentra como desconocida.