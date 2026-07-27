Accidentes

Hombre Muere al Caer de Las Escaleras de Un Bar en León; Hay Dos Detenidos

Un hombre falleció al caer de las escaleras de un bar que se encuentra en el centro de León, frente al templo Expiatorio, hay dos personas detenidas.

Un hombre falleció al caer de las escaleras de un bar que se encuentra en el centro de León, frente al templo Expiatorio, hay dos personas detenidas.Un hombre falleció al caer de las escaleras de un bar que se encuentra en el centro de León, frente al templo Expiatorio, hay dos personas detenidas. Foto N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre fallece tras caer en un bar en León, frente al Templo Expiatorio. Dos detenidos. ¿Qué ocurrió realmente? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+