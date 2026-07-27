Sociedad

Temblor en México: ¿A Qué Hora y Dónde Fue el Epicentro del Sismo Hoy 27 de Julio 2026?

Aquí te damos los detalles del temblor de hoy, en México

Evacuación por Simulacro Nacional en CDMXEvacuación por Simulacro Nacional en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sigue temblando en México: Chiapas registra más de 1,000 réplicas por el sismo de magnitud 7.4. Hoy, un nuevo temblor sacude la zona de Ciudad Hidalgo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+