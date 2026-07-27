Temblor en México: ¿A Qué Hora y Dónde Fue el Epicentro del Sismo Hoy 27 de Julio 2026?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que sigue temblando en Chiapas; aquí te damos los detalles de los sismos que han ocurrido hoy, 27 de julio de 2026, en México.

En N+, todos los días te informamos sobre los temblores que ocurren, en México, y te recordamos, que el siguiente Simulacro Nacional será el 19 de septiembre de 2026.

Por primera vez, el Simulacro Nacional será en sábado y la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas.

¿Cuántas réplicas van por el fuerte sismo en Chiapas?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta el corte de las 08:00 horas de hoy, van 1,038 réplicas por el temblor de magnitud 7.4, en Chiapas, del 17 de julio de 2026, de las cuales, la mayor fue de magnitud 6.5.

Hasta las 08:00 horas del 27/julio/2026 se han registrado 1,038 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 27, 2026

Temblor hoy en México

La mañana de hoy, el Sismológico Nacional reportó un temblor más con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.2, a las 06:01 horas.

Microsismos en México hoy

Además, en México se han registrado hoy varios microsismos, entre ellos:

00:21 horas: Magnitud 3.3, con epicentro en Manzanillo, Colima.

01:10 horas: Magnitud 3.5, con epicentro en Santa Isabel, Baja California.

01:13 horas: Magnitud 2.9, con epicentro en San Felipe, Baja California.

02:44 horas: Magnitud 3.0, con epicentro en Ciudad de Armería, en Colima.

03:51 horas. Magnitud 3.5, con epicentro en Isla, Veracruz.

03:53 horas: Magnitud 3.7, con epicentro en La Mira, Michoacán.

04:46 horas: Magnitud 2.7, con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Información en desarrollo…

RMT