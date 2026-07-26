¿Cómo Saber mi Número de Seguro Social? Paso a Paso para Consultar NSS en Internet con CURP

Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, debes tener siempre a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS). Y en N+ te decimos dónde y cómo puedes consultarlo en Internet con ayuda de tu CURP.

Conocer tu número de seguridad social (NSS) te permite identificarte como trabajador, registrar aportaciones y tener acceso a los servicios de salud, vivienda y ahorro para el retiro.

Entre otros beneficios, los jubilados del Seguro Social tienen derecho a solicitar Préstamos para Pensionados IMSS, y en una nota previa te explicamos cuánto te prestan y cómo puedes solicitarlos.

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¿Cómo saber mi número de seguridad social? Así lo consultas en Internet

El Número de Seguridad Social (NSS) es único e intransferible, y se te asigna para llevar un registro de los trabajadores asegurados. Si debes consultarlo para realizar cualquier trámite, te explicamos cómo lo consultas gratis en línea.

Si tú eres afiliado, puedes hacer este trámite sin necesidad de intermediarios. Sólo debes tener a la mano tu CURP, y un correo electrónico válido.

El IMSS ha enfatizado que el trámite no tiene costo alguno, por lo que puedes hacerlo desde una computadora personal o el teléfono celular.

Paso a paso para consultar el NSS en internet:

Entra a la página de Servicios Digitales del IMSS en este link.

Ingresa tu CURP y correo electrónico.

Confirma tu correo electrónico

Escribe el Captcha en la página web

Da clic en "Continuar".

Llegará a tu bandeja de entrada un correo electrónico del IMSS con una constancia en PDF donde se indique tu número de seguridad social.

El trámite también lo puedes hacer vía la app del IMSS, sólo es necesario que descargues la aplicación del Instituto desde tu tienda móvil.

Paso a paso para consultar el NSS en la app del IMSS:

Instala la app de IMSS Digital en tu celular.

Captura los datos que la app te solicita para darte de alta.

En la parte superior derecha verás un botón con las siglas "NSS", ahí debes dar clic para hacer la consulta.

Te arrojará tu NSS y podrás enviarlo a tu correo electrónico.

SARR