Sociedad

Colectivo de Jóvenes Buscadores Localiza Osamenta en El Choyudo en Hermosillo

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora localizó una osamenta cerca de la comunidad de El Choyudo

Colectivo de Jóvenes Buscadores Localiza Osamenta en El Choyudo en HermosilloColectivo de Jóvenes Buscadores Localiza Osamenta en El Choyudo en Hermosillo. Foto: Jóvenes Buscadores

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Jóvenes Buscadores de Sonora encuentran osamenta expuesta. Autoridades ya investigan.

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