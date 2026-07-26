Colectivo de Jóvenes Buscadores Localiza Osamenta en El Choyudo en Hermosillo

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora localizó una osamenta que estaba expuesta al aire libre cerca de la comunidad de El Choyudo, dentro del municipio de Hermosillo, el pasado sábado.

Se detalló que, tras el hallazgo, se avisó a las autoridades correspondientes para que realicen el procesamiento del lugar y el levantamiento de las evidencias que permitan determinar la identidad de la persona.

El colectivo también realizó un llamado a las autoridades para que se agilicen los trabajos de identificación y se informe oportunamente a las familias de las personas desaparecidas.

Alertaron que El Choyudo es una zona donde anteriormente se han localizado fosas clandestinas y restos humanos, por lo que continuarán las labores de búsqueda en esa región.

Localizan a hombre muerto en el centro de hermosillo

La noche de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en las calles del Centro de la ciudad de Hermosillo, al parecer por causas naturales.

El reporte se recibió a las 20:40 horas en las calles Abasolo y Chihuahua, de la colonia Centro, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal, localizando a una persona del sexo masculino sin vida.