¿Dónde Fue el Temblor Hoy 26 de Julio 2026 en México? Checa Aquí Magnitud y Epicentro de Sismos

En las últimas horas se han registrado varios sismos por encima de magnitud 4.0, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Conoce aquí las últimas noticias de temblor en México hoy 26 de julio 2026.

Luego del fuerte sismo que sacudió al estado de Chiapas el pasado 17 de julio, se han acumulado cerca de mil réplicas, muchas de ellas superiores a magnitud 5.0. De acuerdo con el SSN, la más grande fue de 6.5.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo de Magnitud 5.1 Sacude Chiapas; ¿Es Réplica del Temblor del 23 de Julio?

¿Dónde fue el temblor hoy 26 de julio 2026 en México?

Este domingo 26 de julio de 2026 se registró temblor de magnitud 4.5, localizado a 58 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 09:34:04 horas.

Además, también se sintió un sismo de magnitud 4.1, con epicentro localizado a 45 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 06:23:35.

A las 6:18 horas, se registró un temblor de magnitud 4.3, localizado a 122 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A las 04:04 hubo un sismo de magnitud 4.4, con epicentro localizado a 68 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 122 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 26/07/26 06:18:28 Lat 13.99 Lon -93.04 Pf 10 km pic.twitter.com/It4lV81Unt — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 26, 2026

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías:

Mayor a magnitud 5, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México.

Mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.

Magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México.

DMZ