Sociedad

Sismo en Chiapas: Suman Casi 700 Réplicas de Terremoto Magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional informó de un nuevo movimiento telúrico a las 21:31 horas de este martes a 62 km al suroeste de Mapastepec

SismoEl temblor del viernes no generó daños de consideración, salvo el susto. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Servicio Sismológico Nacional reporta 680 réplicas del sismo en Ciudad Hidalgo. ¿Qué provoca estos movimientos en Chiapas? Infórmate sobre las placas tectónicas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+