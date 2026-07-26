Trayectoria Huracán Genevieve Categoría 3: ¿Cuáles Son los Estados con Afectaciones?

En las últimas horas, se ha desarrollado el huracán Genevieve en el Pacífico, que este domingo ya alcanzó la categoría 3. Conoce aquí su trayectoria y en qué estados dejará afectaciones este domingo 26 de julio 2026.

Y es que este no es el único ciclón que se desarrolla cerca del territorio mexicano, pues en los últimos días el huracán Fausto también ha causado alerta por su evolución al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

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¿Cuál es la trayectoria del huracán Genevieve?

El ciclón Genevieve se convirtió en huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la víspera.

Esta mañana se localizaba a 800 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con avanza hacia el oeste-noroeste, con vientos máximos sostenidos de 150 km/hora y rachas de 185 km/hora, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

A las 9:20 horas, la Comisión actualizó que Genevieve ya es huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras que actualizó su localización a 825 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

🌀#Genevieve, #Huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 800 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima. Sus desprendimientos nubosos aportan humedad hacia el occidente de #México🇲🇽.



🤓Más detalles en el gráfico👇 pic.twitter.com/an8126QI59 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

¿Dónde se prevén afectaciones por el huracán Genevieve?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el océano Pacífico reforzarán la probabilidad de lluvias muy fuertes en el occidente de México.

Para este domingo, los estados que terminarían con afectaciones en el clima debido al paso de Genevieve son:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

De acuerdo con el SMN, hoy 26 de julio 2026 se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en las siguientes entidades: Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).