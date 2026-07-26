Pronóstico del tiempo

Trayectoria Huracán Genevieve Categoría 3: ¿Cuáles Son los Estados con Afectaciones?

El huracán Genevieve ha evolucionado este domingo 26 de julio 2026 a categoría 3; checa aquí su trayectoria y dónde generará afectaciones en el clima en México.

Trayectoria del huracán Genevieve en el PacíficoAsí se captó el desarrollo del huracán Genevieve en el Pacífico cerca de México. Foto: Conagua.
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