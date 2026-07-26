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Infonavit 2026: ¿Cuánto Se Paga Mensualmente Por Una Casa de 1.5 Millones?

El instituto determina el monto máximo disponible con base en la precalificación del derechohabiente

Foto: Infonavit 2026Foto: Infonavit 2026

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Infonavit 2026: ¿Cuánto pagarías al mes por una casa de 1.5 millones? Aprende sobre los requisitos y opciones de financiamiento.

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