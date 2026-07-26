Infonavit 2026: ¿Cuánto Se Paga Mensualmente Por Una Casa de 1.5 Millones?

Comprar una vivienda de 1.5 millones de pesos con apoyo del Infonavit es posible mediante el esquema Crédito Infonavit Total, el cual permite obtener un financiamiento de hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque el monto final dependerá de la capacidad de pago de cada trabajador.

El instituto determina el monto máximo disponible con base en la precalificación del derechohabiente, información que puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro del apartado de precalificación y puntos. Además, el plazo para liquidar el financiamiento puede ir de uno a 30 años.

También es importante considerar que la suma de la edad del solicitante y el plazo elegido no debe superar los 70 años en hombres y 75 años en mujeres. La tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito y varía entre 3.69% y 10.45%, según el nivel salarial.

¿Cuánto se paga mensualmente por una casa de 1.5 millones?

El descuento mensual dependerá del salario, el plazo del crédito y las condiciones del financiamiento autorizado por el Infonavit.

Como ejemplo, si un trabajador obtiene un crédito de 1.5 millones de pesos a un plazo de 20 años (240 meses) y percibe un salario mensual de 15 mil pesos, el pago mensual podría ubicarse entre 8 mil y 10 mil pesos.

Para adquirir una vivienda con ese valor, normalmente se requiere comprobar ingresos mensuales de entre 20 mil y 25 mil pesos, además de contar con un ahorro aproximado de entre 150 mil y 300 mil pesos para cubrir un enganche de entre 10% y 20%, así como los gastos notariales.

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit

Para acceder a este financiamiento es necesario:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Consultar en Mi Cuenta Infonavit el monto disponible y los requisitos específicos.

El instituto también permite solicitar nuevos créditos para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, construir, remodelar o pagar un crédito hipotecario con otra institución financiera, siempre que el financiamiento anterior no haya presentado incumplimientos ni recibido apoyos para cubrir adeudos.

Respecto a los gastos de titulación, quienes perciban hasta 9 mil 985.43 pesos mensuales no deberán cubrir ese costo. Además, los créditos contratados antes del 1 de mayo de 2024 pueden mantener una cuota de administración, cuyo monto depende del salario que tenía el trabajador al momento de contratar el financiamiento.