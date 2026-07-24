Registro Abierto de Beca Pilares Bienestar 2026: Así Te Inscribes al Apoyo de 10,000 Pesos

La Beca Pilares Bienestar 2026 cuenta con registro abierto para estudiantes de bachillerato mayores de 15 años y acá te decimos cómo puedes inscribirte al apoyo de 10 mil pesos en la Ciudad de México (CDMX).

El programa social del Subsistema de Educación Comunitaria (SEC) busca ayudar a que los alumnos de la capital del país inicien, continúen o concluyan sus estudios de bachillerato en modalidades en línea, a distancia o abierta, ofrecidas por instituciones públicas, así como a los estudiantes de primaria o secundaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

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Requisitos del registro de la Beca Pilares Bienestar 2026

Las inscripciones para recibir el apoyo de 1,000 pesos mensuales continúan abiertas, por lo que todos los interesados pueden realizar su solicitud. Para ello, deben asegurarse de cumplir los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 15 años en adelante.

Ser estudiante de bachillerato en las modalidades en línea, a distancia o abierta que ofrecen las instituciones públicas y contar con el documento probatorio expedido por dichas instituciones educativas; o ser estudiante de alfabetización, primaria o secundaria inscrito en el INEA.

Contar con la Clave Única de Registro de Población (en caso de no ser visible en la identificación oficial).

Contar con el registro y folio de PILARES, el cual se puede obtener en el sitio web oficial https://interno.pilares.cdmx.gob.mx/registro.

Proporcionar una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que revise con frecuencia. Esta cuenta será el medio por el que se harán llegar todos los comunicados con relación a la “Beca PILARES Bienestar, 2026”.

Conocer lo estipulado en las presentes reglas de operación y asumir los compromisos establecidos para su cumplimiento.

Llenar el formulario de registro para aplicar a la beca disponible en el sitio web https://pilares.cdmx.gob.mx.

Aceptar "Carta compromiso de recibir asesorías y/o acompañamiento”.

¿Dónde hacer el registro de la Beca Pilares CDMX 2026?

Los interesados en recibir el apoyo para estudiantes de Bachillerato o de Alfabetización, Primaria y Secundaria INEA, deben acudir a su centro PILARES más cercano para que los docentes de Ciberescuelas les ayuden con su registro.

Para ello, los solicitantes deben llevar los documentos antes mencionados en archivos PDF con una resolución máxima de 3 MB (3000 kb). Toma en cuenta que el proceso de registro no garantiza la incorporación al programa.

Si deseas ubicar el PILARES más cercano a tu domicilio, ingresa a este link: https://pilares.cdmx.gob.mx/ y filtra la búsqueda por alcaldía. Ahí te aparecerán todos los centros en tu localidad.

Una vez que hagas tu registro deberás mantenerte pendiente de la información de Pilares CDMX, ya que en su página web publicarán los resultados con los folios de las personas que podrán continuar en el proceso de selección.

PPP