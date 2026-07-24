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Registro Abierto de Beca Pilares Bienestar 2026: Así Te Inscribes al Apoyo de 10,000 Pesos

Consulta cómo hacer el registro de la Beca Pilares 2026 y los requisitos que te piden para entrar al programa de la CDMX

Conoce cómo hacer registro de Beca Pilares Bienestar 2026La Beca Pilares Bienestar otorga 1,000 pesos mensuales durante 10 meses. Foto: Pilares CDMX

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