Programas sociales

Pagos de Becas Bienestar en Agosto 2026: Apoyo de 2,500 Pesos Caerá a Estos Beneficiarios

Checa si habrá pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez en agosto y quiénes recibirán 2,500 pesos de apoyo económico

Checa si hay Pagos de Becas Bienestar en Agosto 2026La Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizó el último pago en junio. Foto: Julio León

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