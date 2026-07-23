Pagos de Becas Bienestar en Agosto 2026: Apoyo de 2,500 Pesos Caerá a Estos Beneficiarios
Checa si habrá pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez en agosto y quiénes recibirán 2,500 pesos de apoyo económico
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Checa si habrá pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez en agosto y quiénes recibirán 2,500 pesos de apoyo económico
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El último pago de las Becas Bienestar, es decir la Rita Cetina, la Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra, se realizó en el mes de junio, y ahora muchos beneficiarios se preguntan si habrá pago en agosto 2026. Por ello, podemos adelantarte que un apoyo de 2,500 pesos llegará el próximo mes.
La Coordinación Nacional de Becas Bienestar continúa con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, y en una nota previa te contamos dónde se está realizando el reparto en julio, además de qué beneficiarios quedarán fuera del apoyo para alumnos de educación básica.
De acuerdo con las reglas de operación de los programas, los apoyos educativos no realizarán pagos en los meses de julio y agosto debido a que éstos son considerados como periodo vacacional.
Esto debido a que las Becas Bienestar solo contemplan pagos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, que va de septiembre a junio, de ahí que el último depósito se realizará el mes pasado.
Los depósitos de la Beca Rita Cetina para secundaria, de la Benito Juárez, de Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra, se reactivarán en el bimestre de septiembre-octubre, siendo en el segundo mes cuando se haga la dispersión.
Sin embargo, es importante señalar que los pagos de las becas para estudiantes de preparatoria y universidad se pueden retrasar algunos meses, debido a que estos programas realizan una etapa de registro y reinscripciones para validar que los beneficiarios continúan estudiando.
El único programa que realizará pagos el próximo mes será la Beca Rita Cetina de primaria, que deposita un apoyo de 2,500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares, a los beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta.
La dispersión corresponde al ciclo escolar 2025-2026 y se hará en orden alfabético mediante un calendario que se dará a conocer en los primeros días del mes, de acuerdo con información de Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar.
PPP