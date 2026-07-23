¿Cuánto Debes Ganar para Ser Beneficiario de Vivienda para el Bienestar? Requisito Indispensable

¿Estás interesado en registrarte en el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026? Para poder hacerlo, debes cumplir con algunos requisitos, entre ellos uno relacionado con tus ingresos mensuales.

Por ello, aquí te decimos cuánto debes ganar para poder inscribirte a este esquema de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Para tener en cuenta

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene el propósito de garantizar el acceso a una vivienda a precio accesible.

El pasado 20 de julio de 2026, la Conavi abrió la convocatoria para poder realizar la inscripción .

Dicho registro estará disponible hasta el 2 de agosto en módulos instalados por la Conavi y la Secretaría de Bienestar en 55 municipios de 15 entidades federativas.

El proceso de registro es gratuito, personal y sin intermediarios.

¿Cuánto debes ganar para ser beneficiario?

Cabe señalar que esta convocatoria es para personas que cumplan los siguientes requisitos:

No contar con vivienda propia.

No tener un crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE ni de otra institución de vivienda.

Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Es decir, las personas que ganen más de esa cantidad al mes no pueden participar en este programa.

Si te interesa registrarte, debes presentar esta documentación:

Identificación oficial con fotografía.

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública.

Vivienda para el Bienestar 2026

La Conavi recordó que con esta convocatoria, las personas interesadas podrán registrarse para incorporarse al esquema de financiamiento del Programa Vivienda para el Bienestar, diseñado para que el monto de los pagos se adapte al nivel de ingresos de cada familia.

“De esta manera, las mensualidades son accesibles y acordes con su capacidad de pago, permitiendo que personas sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales puedan ejercer su derecho a una vivienda adecuada sin comprometer su economía familiar”.

Añadió que los módulos estarán disponibles únicamente en los municipios donde la Conavi desarrollará proyectos de vivienda durante 2026.

Lo anterior con el propósito de brindar atención directa a las personas interesadas y facilitar su incorporación al programa.

SPB