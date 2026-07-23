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¿Cuánto Debes Ganar para Ser Beneficiario de Vivienda para el Bienestar? Requisito Indispensable

Conoce aquí los requisitos para registrarte al Programa de Vivienda para el Bienestar 2026

El pasado 20 de julio de 2026, la Conavi abrió la convocatoria para el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026. Foto: ConaviEl pasado 20 de julio de 2026, la Conavi abrió la convocatoria para el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026. Foto: Conavi

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¿Sabes cuánto debes ganar para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar 2026? Descubre si cumples los requisitos y asegura tu futuro hogar.

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