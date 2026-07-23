Internacional

Nuevo Requisito para Visa de EUA: Marco Rubio Explica a Quiénes se les Negará Ingreso

El Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricciones de visado: conoce aquí de qué trata

Marco Rubio habla con la prensa al margen reunión en Pasay, el 23 de julio de 2026. Foto: Pool vía ReutersMarco Rubio habla con la prensa al margen reunión en Pasay, el 23 de julio de 2026. Foto: Pool vía Reuters

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Marco Rubio revela restricciones de visa en EUA. Conoce cómo esta medida busca frenar delitos y proteger a menores.

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