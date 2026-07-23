Nuevo Requisito para Visa de EUA: Marco Rubio Explica a Quiénes se les Negará Ingreso

Este jueves 23 de julio de 2026, el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció una nueva política de restricciones de visado, por lo que aquí te contamos en qué consiste la medida y a quiénes afectará.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, se trata de restricciones en la VISA, dirigidas a personas implicadas en ciberestafas, delitos informáticos y casos de extorsión sexual.

¿En qué consiste la nueva medida sobre visado?

En un comunicado, el funcionario estadounidense explicó que la medida afectará a quienes sean considerados responsables o cómplices de este tipo de delitos y que la política también podrá extenderse a familiares directos de esas personas.

"A menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, estas estafas han costado a los ciudadanos estadounidenses al menos 10 mil millones de dólares tan solo en 2024", sostuvo.

Rubio incluso enfatizó que menores estadounidenses han sido objetivo de redes de extorsión sexual operadas desde el extranjero.