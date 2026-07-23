Seguridad

Sujeto es Detenido por la Simulación del Secuestro de una Menor de Edad en Veracruz

En Poza Rica, un sujeto fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de secuestro, en su modalidad de simulación.

Hombre es detenido por presuntamente simular el secuestro de una menor en Poza RicaHombre es detenido por presuntamente simular el secuestro de una menor en Poza Rica. Foto: FGE

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Impactante caso en Poza Rica: un hombre y una menor simulan secuestro para obtener dinero. La Fiscalía vincula al acusado a proceso. ¿Qué pasará con la menor?.

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