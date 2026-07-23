Sujeto es Detenido por la Simulación del Secuestro de una Menor de Edad en Veracruz

En la ciudad de Poza Rica al norte de la entidad veracruzana fue detenido un sujeto, el cual es acusado de haber simulado el secuestro de una menor y por la que pretendía obtener dinero a cambio de su presunta liberación. El caso toma relevancia toda vez que la supuesta víctima y el ahora imputado habrían estado de común acuerdo para llevar acabo el delito.

De acuerdo con los reportes oficiales los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de julio en la ciudad de Poza Rica, donde la madre de la menor habría recibido varias llamadas telefónicas en las que le exigían dinero por la liberación de su hija.

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Con el avance de las indagatorias, agentes investigadores reunieron elementos suficientes que fueron presentados ante la autoridad judicial durante la audiencia de continuación del proceso penal bajo el número 283/2026, donde se analizó la evidencia y de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, se comprobó que la menor y el acusado de nombre Antonio Raúl “N” habrían actuado de manera conjunta para simular el secuestro, situación que derivó en la determinación del juez de vincular al imputado a proceso por la comisión del delito de secuestro específico en su modalidad de simulación.

Es importante mencionar que el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) no detalla el estatus legal de la menor por su probable participación en estos hechos. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información respecto a este suceso ocurrido en la zona de Poza Rica al norte de la entidad.

Detienen a hermanos por el delito desaparición forzada en Villa Allende

En días pasados se dio a conocer información sobre Los hermanos Miguel Ángel y Marco Antonio “N” conocidos como “Los Mikis”, quiene fueron detenidos en el estado de Nuevo León por agentes de la Policía Ministerial Delegación Regional de Coatzacoalcos.

Su detención es derivada de que se les acusa por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, en agravio de una persona del sexo masculino en la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

La víctima de los hoy detenidos se llamó en vida David J.L., cuyos restos fueron localizados en el mes de marzo del 2021, en bolsas negras dentro de una alcantarilla de la colonia Villas del Mar, en Villa Allende.

Con la colaboración de colectivos de búsqueda, se pudo confirmar la identidad de esta persona, cuyos restos fueron entregados a su familia en Coatzacoalcos.

Según el reporte de las autoridades, Los Mikis, se encontraban ocultos desde hace cinco años, tratando de evadir a la justicia, pero finalmente se logró su captura, será en próximas horas, cuando se desarrolle la audiencia inicial para definir su situación jurídica.