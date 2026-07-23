Enfrentamiento Armado Provoca Fuerte Movilización Policiaca en Alvarado, Veracruz

La tarde de este jueves 22 de julio se reportó una importante movilización sobre la carretera costera del Golfo a la altura de la entrada del municipio de Alvarado, en donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad en donde participaron elementos de la Policía Estatal, y también de la Guardia Nacional. Esto luego del presunto reporte de detonaciones de arma de fuego por parte de habitantes de la zona.

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De acuerdo con lo que se informó los habitantes y quienes transitaban por el lugar, estos aseguran haber escuchado las detonaciones en las inmediaciones de esta zona de la entrada de Alvarado de la Colonia 21 de Abril.

Según lo referido por testigos, durante este enfrentamiento se escucharon intercambio de disparos entre elementos de seguridad pública y presuntos delincuentes, ocasionado que se activara un operativo Código Rojo. en el lugar y zonas aledañas para dar con el civiles armados que participaron en este hecho violento.

La cantidad de unidades policiacas generó alarma entre los habitantes de Alvarado

Sobre la carretera Costera del Golfo se mantuvo la presencia de al menos un total de nueve patrullas de la Policía Estatal, tres de la Guardia Nacional. A pesar de la fuerte movilización de elementos policiacos, es importante destacar que a pesar de lo aparatoso que se vio el operativo de seguridad por la cantidad de patrullas y elementos que formaron parte de esta movilización, no se vio interrumpida la vialidad. Los vehículos sobre esta carretera federal continúan transitando de manera normal.

Sin embargo, continúa el despliegue de los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, lo cual ha generado alarma entre las personas que se encuentran en esta zona y quienes transitan por este sector de la entidad veracruzana.

La zona en donde inició el enfrentamiento fue acordonada y asegurada por los elementos de seguridad, los efectivos realizaron la búsqueda entre los matorrales y callejones de la zona, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas. Se espera que las autoridades de la Fiscalía en las próximas horas brinden información más detallada de este enfrentamiento a disparos que que causó alarma entre los habitantes de este sector de Alvarado, Veracruz.

De acuerdo con lo que se informó los habitantes y quienes transitaban por el lugar, estos aseguran haber escuchado las detonaciones en las inmediaciones de esta zona de la entrada de Alvarado de la Colonia 21 de Abril.

Según lo referido por testigos, durante este enfrentamiento se escucharon intercambio de disparos entre elementos de seguridad pública y presuntos delincuentes, ocasionado que se activara un operativo Código Rojo. en el lugar y zonas aledañas para dar con el civiles armados que participaron en este hecho violento.

La cantidad de unidades policiacas generó alarma entre los habitantes de Alvarado

Sobre la carretera Costera del Golfo se mantuvo la presencia de al menos un total de nueve patrullas de la Policía Estatal, tres de la Guardia Nacional.

A pesar de la fuerte movilización de elementos policiacos, es importante destacar que a pesar de lo aparatoso que se vio el operativo de seguridad por la cantidad de patrullas y elementos que formaron parte de esta movilización, no se vio interrumpida la vialidad. Los vehículos sobre esta carretera federal continúan transitando de manera normal.

Sin embargo, continúa el despliegue de los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, lo cual ha generado alarma entre las personas que se encuentran en esta zona y quienes transitan por este sector de la entidad veracruzana.

La zona en donde inició el enfrentamiento fue acordonada y asegurada por los elementos de seguridad, los efectivos realizaron la búsqueda entre los matorrales y callejones de la zona, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

Se espera que las autoridades de la Fiscalía en las próximas horas brinden información más detallada de este enfrentamiento a disparos que que causó alarma entre los habitantes de este sector de Alvarado, Veracruz.