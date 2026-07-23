Seguridad

Enfrentamiento Armado Provoca Fuerte Movilización Policiaca en Alvarado, Veracruz

Un fuerte operativo de seguridad se registra en la carretera Costera del Golfo muy cerca de la entrada de Alvarado, deriva del reporte de disparos de arma de fuego en la zona.

Elementos policiacos mantienen un fuerte operativo de seguridad por reporte de disparos de arma de fuego en AlvaradoElementos policiacos mantienen un fuerte operativo de seguridad por reporte de disparos de arma de fuego en Alvarado. Foto: N+

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Enfrentamiento armado en Alvarado, Veracruz, provocan operativo policiaco. Policía Estatal y Guardia Nacional buscan a los responsables. Conoce más sobre este incidente.

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