Seguridad

Pelea en Álvaro Obregón Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia Cañada? Reportan Apuñalados

Un joven de aproximadamente 38 años resultó con evisceración abdomina y fue trasladado a un hospital

La Mexicana, Álvaro Obregón | Itzel Cruz AlanisRiña en colonia Cañada. Foto: N+

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Violencia en CDMX: una riña en Álvaro Obregón deja tres heridos por apuñalamiento. Conoce los detalles de este alarmante incidente en la colonia Cañada.

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