Pelea en Álvaro Obregón Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia Cañada? Reportan Apuñalados

Este jueves, 23 de julio de 2026, se registró una riña que dejó personas apuñaladas en la colonia Cañada, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un hombre de 38 años fue amenazado, lo que desató la riña en las calles de Francisco Mújca al cruce con Cañada, afuera de una tienda, en los límites de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Ambulancias de SUUMA y paramédicos de Protección Civil de Álvaro Obregón llegaron al lugar para atender la emergencia.

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Tres apuñalados en colonia Cañada

Se sabe que la pelea dejó como saldo tres apuñalados, entr ellos un joven de aproximadamente 38 años, con evisceración abdominal (salida de órganos internos), quien fue trasladado a un hospital cercano. Otras personas resultaron con golpes en el cuerpo.

En entrevista con N+ FORO, el familiar de una de las víctimas indicó que desconoce el motivo de la pelea y que les avisaron “cuando ya estaba en el suelo herido”.

“Por lo poco que se, fue como que le cortaron los órganos, le abrieron el estómago. Básicamente no se mucho…Tiene 38, no abemos por qué ocurrió”, indicó.

Vecinos salieron para observar la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Sector Plateros y Santa Fe.

Por 15 minutos la zona de la riña fue acordonada, hasta el momento no se ha informado sobre detenidos.

Con información de N+

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