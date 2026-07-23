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Compañero de Isaac del Toro Abandona Tour de Francia: ¿Qué le Pasó a Brandon McNulty?

Te decimos por qué Brandon McNulty, compañero de ciclista mexicano Isaac del Toro, abandona el Tour de Francia 2026

El ciclista Brandon McNultyBrandon McNulty abandona el Tour de Francia 2026. Foto: X @TeamEmiratesUAE

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Sorpresa en el Tour de Francia: Brandon McNulty deja la competencia a solo tres días del final. Conoce los detalles de su salida.

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¿Qué le Pasó a Brandon McNulty? Compañero de Isaac del Toro Abandona el Tour de Francia 2026