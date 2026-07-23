Compañero de Isaac del Toro Abandona Tour de Francia: ¿Qué le Pasó a Brandon McNulty?

Este jueves, 23 de julio de 2026, el equipo UAE Team Emirates informó que el estadounidense Brandon McNulty abandona el Tour de Francia 2026, durante la Etapa 18. Te decimos qué le pasó al compañero de ciclista mexicano Isaac del Toro.

Cabe recordar que durante la Etapa 18 del Tour de Francia, Isaac del Toro, de 22 años, quedó en el lugar 17, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantiene en la tercera posición.

¿Qué le pasó a Brandon McNulty?

El equipo UAE Team Emirates informo, a través de redes sociales, que el ciclista estadounidense Brandon McNulty de 28 años deja el Tour de Francia 2026, a solo tres días de que concluya la 113 edición de la máxima competencia de ciclismo del mundo "a pesar de luchar duro para mantenerse en la carrera".

El equipo de Isaac del Toro indicó que “Brandon había estado sufriendo una enfermedad”, sin dar más detalles al respecto. “Te extrañaremos, Brandon. Mejora pronto”.

Se sabe que varios ciclistas el equipo han sufrido de virus respiratorios y gastroenteritis, así como fatiga, que ha afectado su rendimiento.

Además, hace unos días, el 21 julio, durante la Etapa 16, McNulty tuvo un accidente con un coche fuera de carrera cuando se disponía a reconocer el recorrido de 26 km de la contrarreloj que une Évian-les-Bains y Thonon-les Bains, sin embargo, el incidente no impidió al compañero de Tadej Pogacar e Isaac del Toro, tomar la salida.

Con información de N+

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