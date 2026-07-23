Tour de Francia 2026: Así Quedó Isaac Del Toro en la Etapa 18

El ciclista Isaac del Toro participó hoy, 23 de julio de 2026, en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026. Te decimos en qué lugar quedó el mexicano.
La Etapa 18 del Tour de Francia 2026 es un recorrido de montaña de Voiron-Orcières-Merlette de 185.2 kilómetros (km).
Cabe recordar que ayer, durante la Etapa 17, Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates, quedó en el lugar 52, con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 59 segundos, y lo que le aseguró la posición 3 de la tabla general y mantuvo el maillot blanco, como el mejor joven clasificado.
Así quedó Isaac Del Toro en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro, de 22 años, quedó en el lugar 17 de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantiene en la tercera posición .
Así quedaron los primeros tres lugares:
Primer lugar: El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien llegó a la meta en solitario, con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 21 segundos.
Segundo lugar: Mauro Schmid (Jayco AlUla).
Tercer lugar: Matteo Jorgenson (Soudal Quick-Step).
Previo a la final de la Etapa 18, el equipo UAE Team Emirates informó que Brandon McNulty abandona el Tour de Francia "a pesar de luchar duro para mantenerse en la carrera" .
Con información de N+
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