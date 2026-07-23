Tour de Francia 2026: Así Quedó Isaac Del Toro en la Etapa 18

El ciclista Isaac del Toro participó hoy, 23 de julio de 2026, en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026. Te decimos en qué lugar quedó el mexicano.

La Etapa 18 del Tour de Francia 2026 es un recorrido de montaña de Voiron-Orcières-Merlette de 185.2 kilómetros (km).

Cabe recordar que ayer, durante la Etapa 17, Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates, quedó en el lugar 52, con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 59 segundos, y lo que le aseguró la posición 3 de la tabla general y mantuvo el maillot blanco, como el mejor joven clasificado.

Así quedó Isaac Del Toro en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro, de 22 años, quedó en el lugar 17 de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantiene en la tercera posición .

El ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 18 del Tour de Francia. Foto: N+

Así quedaron los primeros tres lugares:

Primer lugar: El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien llegó a la meta en solitario, con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 21 segundos.

Segundo lugar: Mauro Schmid (Jayco AlUla).

Tercer lugar: Matteo Jorgenson (Soudal Quick-Step).

🏆 RICHARD CARAPAZ WINS SOLO! 🇪🇨



🏆 LA VICTOIRE EN SOLITAIRE POUR RICHARD CARAPAZ ! 🇪🇨#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/Wk516eZNFi — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

Previo a la final de la Etapa 18, el equipo UAE Team Emirates informó que Brandon McNulty abandona el Tour de Francia "a pesar de luchar duro para mantenerse en la carrera" .

Unfortunately, despite battling hard to stay in the race, @BrandonMcNult has been forced to abandon @LeTour.



Brandon had been suffering from illness and leaves the race on stage 18.



You’ll be missed, Brandon. Feel better soon 🙏 #WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/5heA21hmrj — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 23, 2026

Con información de N+

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