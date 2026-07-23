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Tour de Francia 2026: Así Quedó Isaac Del Toro en la Etapa 18

Así quedó Isaac del Toro en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 hoy, 23 de julio de 2026

El ciclista mexicano Isaac del ToroEl ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 18 del Tour de Francia. Foto: Reuters

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Isaac del Toro, orgullo mexicano en el Tour de Francia 2026, termina la Etapa 18 en el puesto 17 y conserva su lugar en el podio general. Conoce más sobre su desempeño.

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