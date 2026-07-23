Emiten Ficha de Búsqueda por Desaparición de Empresario Erik Stanford en Reynosa

La Fiscalía de Tamaulipas emitió un boletín de búsqueda para localizar a Erik Rafael Stanford Silva, de 38 años de edad, quien se extravió en la ciudad de Reynosa, esto desde el pasado martes 21 de julio de 2026.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía pantalón de mezclilla, color azul oscuro, camisa de manga larga en color azul marino y también traía tenis color negro.

Erik Stanford, quien actualmente es empresario de la iniciativa privada, es conocido en ese municipio por haber desempeñado diversos cargos en el ayuntamiento de Reynosa.

Durante la madrugada y mañana del miércoles, diversos operativos de seguridad fueron desplegados en distintos puntos de esa frontera, presuntamente relacionados con la búsqueda del exfuncionario público, siendo así a la tarde del mismo día cuando la Fiscalía dio a conocer de manera oficial esta desaparición.

Localizan Camioneta de Exfuncionario de Reynosa, Erik Stanford

Asimismo, una camioneta marca GMC modelo Sierra color blanca fue asegurada por autoridades, esto en calles de la colonia Ampliación Rodríguez, misma que se presume es propiedad de este empresario.

Autoridades solicitan a la población llamar al 911 en caso de tener información que pueda coadyuvar al paradero de esta persona.