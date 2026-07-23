Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda por Desaparición de Empresario Erik Stanford en Reynosa

La Fiscalía de Tamaulipas emitió una ficha de búsqueda para localizar a Erik Rafael Stanford Silva, empresario y exfuncionario de Reynosa

EmiteN Ficha de Búsqueda por Desaparición de Empresario Erik Stanford en ReynosaEmiteN Ficha de Búsqueda por Desaparición de Empresario Erik Stanford en Reynosa. Foto: @noticias_tams

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Desaparece Erik Stanford en Reynosa. La Fiscalía emite ficha de búsqueda. Ayuda a encontrarlo, llama al 911 si tienes datos.

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