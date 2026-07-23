Hallan Media Tonelada de Marihuana en Bolsas para Basura: Operativo en la GAM

En un operativo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), aseguraron media tonelada de marihuana en bolsas para basura, en N+ te compartimos los detalles del cateo.

La acción forma parte de una investigación contra un presunto grupo delictivo dedicado al narcomenudeo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX y con apoyo de fuerzas federales, ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia Siete de Noviembre, en la GAM, donde localizaron aproximadamente media tonelada de aparente marihuana.

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De acuerdo con las autoridades, la diligencia derivó de una investigación de inteligencia relacionada con un grupo generador de violencia que presuntamente opera en la demarcación y mantiene actividades vinculadas con el narcomenudeo.

Así fue el cateo

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron en una de las habitaciones varias bolsas de plástico negras y grises que contenían un vegetal verde y seco con características propias de la marihuana.

El peso total de lo asegurado fue estimado en 500 kilogramos, por lo que la sustancia quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones y los peritajes correspondientes.

La SSC informó que, tras realizar labores de vigilancia, recorridos de reconocimiento y recabar datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo ante un Juez de Control, quien autorizó el ingreso al inmueble.

El operativo se desarrolló con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, sin que se reportaran enfrentamientos o uso de la fuerza.

Las autoridades señalaron que el inmueble está relacionado con una investigación sobre un predio presuntamente vinculado con Julio Geovany Jacobo López, alias 'Sinaloa', identificado como un supuesto operador dedicado al narcomenudeo y presuntamente relacionado con un grupo delictivo que opera en la zona occidente del país.

FBPT