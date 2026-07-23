Seguridad

Hallan Media Tonelada de Marihuana en Bolsas para Basura: Operativo en la GAM

Luego de un operativo en la GAM, aseguraron 500 kg de marihuana en bolsas de basura; así se llevó a cabo

Decomisan drogaDecomisan aparente droga en la CDMX. Foto: SSC CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+