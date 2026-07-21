Detienen a una Persona Durante Operativos Derivados de Multihomicidio en Zacatecas

Fue detenido un hombre durante los operativos de seguridad, derivados de 10 homicidios entre ellos, el de Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete, Zacatecas.

En la acción, realizada por elementos de los tres órdenes de gobierno, se aprehendió a Manuel ‘N’, de 22 años, originario de Sinaloa.

Se le aseguró un arma corta, un vehículo, droga, ponchallantas y equipo de comunicación.

Se investiga si forma parte de la célula criminal generadora de violencia en el área de Fresnillo.

También se aseguró otro vehículo presuntamente utilizado en los hechos violentos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Zacatecas: Dejan 10 Cuerpos en Distintos Puntos del Estado; ¿Quiénes Eran las Víctimas?

Identidad de fallecidos

Autoridades de Zacatecas, dieron a conocer la identidad de las 10 personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron encontrados en los municipios de Pánuco, Sain Alto y Morelos el pasado 18 de julio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia Estatal, ocho de las victimas fallecieron debido a asfixia por estrangulamiento y dos por heridas de arma de fuego.

La mayoría de las víctimas fueron identificadas por sus familiares.

Con información de N+.

LECQ