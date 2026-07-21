Homicidios

Detienen a una Persona Durante Operativos Derivados de Multihomicidio en Zacatecas

En la acción, realizada por elementos de los tres órdenes de gobierno, se detuvo a Manuel ‘N’, de 22 años, originario de Sinaloa

Detienen a Manuel ‘N’, de 22 años durante operativos derivados de multihomicidio en Zacatecas.Foto: N+

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Tras 10 homicidios en Zacatecas, capturan a joven de Sinaloa con armas y droga. Autoridades investigan su vínculo con la violencia en Fresnillo.

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