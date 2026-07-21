Salud

Vecinos Reportan Presunto Olor a Amoniaco en Minatitlán; ¿Qué Dicen las Autoridades?

El reporte ciudadano del presunto olor a amoniaco realizado por los habitantes de diferentes colonias de Minatitlán, generó la movilización de elementos de Protección Civil para ubicar la fuente.

Vecinos reportan fuerte olor a amoniaco en diferentes colonias de Minatitlán, las autoridades investigan.Vecinos reportan fuerte olor a amoniaco en diferentes colonias de Minatitlán, las autoridades investigan. Foto: N+

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Vecinos de Minatitlán reportan fuerte olor a amoniaco. Protección Civil busca la fuente en varias colonias. ¿Qué está pasando en el sur de Veracruz?

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