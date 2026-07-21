Vecinos Reportan Presunto Olor a Amoniaco en Minatitlán; ¿Qué Dicen las Autoridades?

Durante las últimas horas de este martes 21 de julio la población de Minatitlán, al sur de Veracruz señala que se ha percibido un fuerte olor a amoniaco en algunos sectores del municipio el olor aseguran ha sido perceptible con mayor intensidad.

Sin embargo, fue la mañana de este martes cuando el olor se registró con mayor intensidad, generando la preocupación y alarma entre la ciudadania de este municipio ubicado al sur de la entidad veracruzana.

Los primero reportes indican que fue específicamente en algunas de las colonias del municipio donde se pudo percibir con mayor intensidad fueron:

Colonia Centro

Colonia Petrolera

Colonia Playón Sur

Colonia La Bomba

Colonia 20 de noviembre

Colonia La Oaxaqueña

Habitantes señalaron que en días anteriores ya existía en el ambiente este olor, pero enfatizaron que no habían sentido un olor tan fuerte como el de esta mañana, lo cual les genera preocupación y piden se investigue cual es la fuente de esta afectación.