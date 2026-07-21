Rescatan a Mujer y Cuatro Menores tras Extraviarse en el Cerro del Topo Chico en Escobedo, NL

Una mujer y cuatro menores de edad fueron rescatados por elementos de la Policía de Proximidad (Proxpol) del municipio de Escobedo, luego de extraviarse durante un paseo en el Cerro del Topo Chico y quedar varados cuando cayó la noche del lunes 20 de Junio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, las cinco personas acudieron al cerro para realizar una caminata; sin embargo, durante el recorrido perdieron la orientación y ya no pudieron encontrar el camino de regreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescata Policía de Escobedo a Familia de Senderistas Extraviados en Cerro de Topo Chico

Con el paso de las horas y la falta de luz natural, el grupo quedó atrapado en una zona del cerro sin posibilidad de descender por sus propios medios. Además del cansancio acumulado por la caminata, los excursionistas presentaban sed, lo que complicó aún más la situación. Tras recibir el reporte de personas extraviadas, elementos de Proxpol especializados en rescate de montaña desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con senderistas conocedores del área.

Luego de recorrer diversos puntos del Cerro del Topo Chico, los rescatistas lograron ubicar a la mujer y a los cuatro menores, quienes permanecían juntos y en espera de ayuda. Una vez localizados, fueron auxiliados y acompañados durante el descenso para garantizar que llegaran a un sitio seguro sin poner en riesgo su integridad. Posteriormente, los cinco fueron trasladados por los oficiales hasta su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Brianzzas Residencial, donde concluyó el operativo.

Todos se encontraban en buen estado de salud

Las autoridades informaron que, pese al tiempo que permanecieron extraviados y a las condiciones en las que fueron encontrados, ninguno de los integrantes del grupo requirió atención médica, ya que todos estaban en buen estado de salud. El rescate concluyó sin incidentes mayores gracias a la rápida intervención de los elementos municipales y al apoyo de senderistas que colaboraron en las labores de localización dentro del cerro.

Tras este incidente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al visitar zonas montañosas, especialmente cuando se acude con menores de edad. Entre las recomendaciones se encuentra planear los recorridos con anticipación, evitar internarse en rutas desconocidas, iniciar las caminatas con suficiente tiempo para regresar antes del anochecer, mantenerse hidratados y avisar a familiares o conocidos sobre el trayecto que se realizará.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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