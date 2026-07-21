Accidentes

Rescatan a Mujer y Cuatro Menores tras Extraviarse en el Cerro del Topo Chico en Escobedo, NL

Una mujer y cuatro menores fueron rescatados por elementos de Proxpol de Escobedo tras extraviarse durante un paseo en el Cerro del Topo Chico.

Mujer y cuatro niños son localizados sanos tras perderse en cerro de EscobedoRescate de menores en cerro de Topo Chico. Foto:Policía de Esobedo,NL

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Cinco excursionistas, entre ellos cuatro menores, fueron rescatados en el Cerro del Topo Chico. La rápida acción de Proxpol evitó una tragedia. Infórmate sobre el rescate.

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