Phishing, Nuevo Delito en CDMX: ¿Cuántos Años de Cárcel Son por Engaño Digital?

El Phishing es un delito que va en aumento en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuántos años de cárcel son por cometer engaño digital.

Qué es el Phishing: Es una modalidad de estafa, cuyo objetivo es obtener datos, claves, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, identidad u otros datos para ser usados de forma fraudulenta.

Las formas más comunes en las que se realiza Phishing son:

Mensaje de texto al teléfono móvil.

Llamada telefónica.

Sitio web que simula una entidad.

Ventana web emergente.

Correo electrónico.

¿Cuántos años de cárcel son por engaño digital?

De acuerdo con el artículo 231 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, el engaño digital o Phishing se castiga con hasta seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa.

"A quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa"

Cabe destacar que las penas previstas en el artículo pueden incrementar hasta en una mitad cuando la víctima sea de grupos vulnerables. Por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores, o menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes tratan de suplantar la imagen de una empresa o entidad pública, luego contactan a sus víctimas y les solicitan datos haciéndoles crees que provienen de un sitio oficial, para cometer el delito.

Los delincuentes utilizan con mayor frecuencia vínculos falsos en Internet para darle un mayor realismo que dirigen a un sitio web o una ventana emergente que tiene el mismo aspecto que una legítima.

Ya que las víctimas abrieron el enlace, solicitan información personal que llega directamente a los delincuentes, quien con frecuencia la utilizan para hacer compras, solicitar una nueva tarjeta de crédito o robar su identidad.

Con información de N+

Rar