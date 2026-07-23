Seguridad

Phishing, Nuevo Delito en CDMX: ¿Cuántos Años de Cárcel Son por Engaño Digital?

Te decimos cuántos años de cárcel son por cometer Phishing, un delito que va en aumento en la CDMX

Mujeres revisando celularMujeres revisando celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Phishing en CDMX: un delito creciente que puede costarte varios años de prisión. Aprende más sobre cómo operan los estafadores digitales.

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