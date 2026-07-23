Educación

¿Cuándo se Acaban las Vacaciones de Verano 2026? Este Es el Último Día de Descanso

Aprovecha al máximo antes de volver a clases; aquí te decimos cuándo terminan las vacaciones de verano 2026

Vacaciones de verano 2026 en balneario de Monterrey, Nuevo LeónVacaciones de verano 2026 en balneario de Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

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¿Listo para el regreso a clases? Las vacaciones de verano 2026 terminan en agosto. ¡Aprovecha cada momento antes de volver a la rutina escolar!

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