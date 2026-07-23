¿Cuándo se Acaban las Vacaciones de Verano 2026? Este Es el Último Día de Descanso

Las vacaciones de verano 2026 ya empezaron y miles de estudiantes están disfrutando de su tiempo libre en casa o realizando alguna actividad extraescolar. No queremos desilusionarte, pero en algún momento el descanso llegará a su fin; aquí te decimos cuándo termina el actual periodo vacacional.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2026?

Oficialmente, el ciclo escolar 2025-2026 terminó el miércoles, 15 de julio, y, a partir de ahí, dieron inicio las vacaciones de verano, el periodo más largo del año para el nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En total, son 32 días hábiles los que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de vacaciones, más 6 fines de semana.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano 2026?

Ahora, es momento de disfrutar las vacaciones, pues terminarán en agosto y después, miles de alumnos de escuelas públicas y privadas, incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deberán regresar a clases, para el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de verano de los estudiantes terminan el viernes 28 de agosto de 2026 y el nuevo ciclo escolar empezará el lunes 31 de agosto.

Cabe destacar que el ciclo escolar 2026-2027 contará con 185 días de clases y terminará hasta el 9 de julio del siguiente año.

calendario escolar de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027. Foto. SEP

Lista completa de útiles escolares de la SEP para ciclo escolar 2026-2027

RMT