Educación

México Va por Regulación de Celulares en Escuelas: Puntos Clave ante Propuesta contra Adicción

Entérate de los puntos clave sobre la iniciativa que preparará el Gobierno de México para regular el uso de tecnologías, celulares y redes sociales, en las escuelas del país

Uso de celular en las escuelasUso de celular en las escuelas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La SEP plantea regular celulares en escuelas para prevenir ansiedad y depresión en jóvenes. ¿Cómo impactará esta medida en la educación? Infórmate sobre los detalles.

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