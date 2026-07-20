México Va por Regulación de Celulares en Escuelas: Puntos Clave ante Propuesta contra Adicción

El Gobierno de México anunció hoy, 20 de julio de 2026, que en el siguiente periodo legislativo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para regular el uso de tecnologías en las escuelas; aquí te decimos cuáles son los puntos clave de la propuesta que contemplaría limitar el uso de tecnologías, dispositivos digitales y redes sociales, en los planteles educativos del país.

En la conferencia mañanera de hoy, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que el uso de las tecnologías y de las redes sociales en la infancia y en la adolescencia “es un tema que, sin duda, nos preocupa a todas las madres y padres de familia”.

El funcionario señaló que más del 70% de la población de 6 años o más usa internet y entre adolescentes, el porcentaje supera el 90%.

Delgado dijo que el uso masivo de los teléfonos celulares “han agravado la fragilidad emocional de quien aún están formándose, de los adolescentes dejando mucha inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión”.

“Hablar del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y a todos, por el presente y el porvenir educativo de nuestro país”, afirmó el secretario de Educación Pública.

Apuntó que la iniciativa planteará el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consiente de las nuevas tecnologías, “no se trata de demonizar a las herramientas, más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizaje”.