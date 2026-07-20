Temblor Hoy en México: Últimas Noticias de Magnitud y Epicentro del Sismo del Lunes

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio un reporte de sismicidad en México, y en N+, te damos todos los detalles de los temblores de hoy, 20 de julio de 2026, así como la magnitud y el epicentro de los sismos.

En N+, todos los días te informamos sobre los sismos que se registran en México; además, te recordamos que el siguiente Simulacro Nacional será el 19 de septiembre de 2026, día en que sonará la alerta sísmica a las 11:00 horas y por primera vez, el ejercicio de protección civil se realizará en sábado.

No deja de temblar en Chiapas

El viernes, 17 de julio de 2026, Chiapas fue el epicentro de un fuerte sismo de magnitud 7.4 y desde entonces no ha dejado de temblar.

Hasta las 08:00 horas de este lunes, se han registrado 544 réplicas, la mayor de magnitud 6.5.

Temblor hoy

Este lunes, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre varios sismos que se han registrado desde primera hora; aquí los detalles de la magnitud y el epicentro de los temblores de hoy:

07:36 horas: Magnitud 4.3 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

06:34 horas: Temblor de 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

05:10 horas: Sismo de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

04:53 horas: Sismo de magnitud 5.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

04:24 horas: Magnitud 4.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

04:07 horas: Magnitud 4.3 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:21 horas: Temblor con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.1.

02:14 horas: Sismo en Chiapas de magnitud 4.3, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

01:58 horas: Sismo en Oaxaca con epicentro en Tehuantepec, de magnitud 4.0.

01:41 horas: Temblor de magnitud 4.1 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

01:19 horas: Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.4.

00:40 horas: Temblor con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.2.

RMT