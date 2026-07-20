Sociedad

Temblor Hoy en México: Últimas Noticias de Magnitud y Epicentro del Sismo del Lunes

Entérate aquí de las últimas noticias de los sismos de hoy, en México

Daños por temblor de hoy 17 de julio 2026, en Chiapas.Daños por temblor del 17 de julio 2026, en Tapachula, Chiapas. Foto: EFE

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En Chiapas, no deja de temblar: tras el sismo de magnitud 7.4, hoy se han registrado múltiples temblores en Ciudad Hidalgo. Infórmate sobre la magnitud y epicentro de los sismos más recientes.

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