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¿En Qué Lugar Quedó México en el Ranking de la FIFA Después del Mundial 2026?

España está a la cabeza de la lista, luego de coronarse en Nueva Jersey en la Final contra Argentina

MexicoAntes de que iniciara el Mundial 2026, el cuadro Tricolor estaba en lugar 14. Foto: Reuters.

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México avanza al décimo lugar en el ranking FIFA después del Mundial 2026, mejorando su posición inicial. ¿Cómo se compara con otras selecciones? Entérate de los detalles.

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