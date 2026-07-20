¿En Qué Lugar Quedó México en el Ranking de la FIFA Después del Mundial 2026?

Después del partido de España contra Argentina en Nueva Jersey, la FIFA actualizó oficialmente su ranking internacional de selecciones este lunes 20 de julio y ubicó al equipo ganador del Mundial 2026 en primera posición.

Aunque la Selección Mexicana no pasó a Cuartos de Final, luego de la derrota en casa ante Inglaterra, avanzó algunos lugares en la lista, en comparación con sus condiciones antes del inicio del torneo.

España está a la cabeza de la lista, como máxima monarca del deporte más popular del planeta. Le sigue Argentina, que cayó frente a la Furia Roja con gol de Ferran Torres. Sin embargo, una potencia como Alemania o la bicampeona Uruguay no figuran en el top ten.

México está en la décima posición, una meta que el exentrenador Javier Aguirre se fijó cuando asumió el mando del Tricolor. El equipo se mantendrá en ese sitio, formalmente, al menos por 80 días, cuando sea la próxima actualización oficial del listado.

Antes de que iniciara el Mundial 2026, el cuadro Tricolor estaba en lugar 14, lo que significa que su desempeño en la competencia le permitió subir cuatro peldaños.

¿Cómo está el top ten?

El ranking de la FIFA es una clasificación que varía constantemente, conforme los juegos en disputa, así como los resultados de las selecciones posicionadas.

A principios de julio, por ejemplo, Francia estaba de líder como máxima candidata para el título. Pero "Les Bleus" cayeron en Semifinales y en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra.

En los datos más recientes se muestra que Brasil escaló una posición, al igual que Marruecos y Bélgica, en contraste, Portugal cayó dos lugares y Países Bajos descendió un peldaño, respecto a la última actualización oficial.

Los 10 equipos con mejores puntos al 20 de julio son:

España — 1995.88 Argentina — 1970.37 Francia — 1948.97 Inglaterra — 1922.83 Brasil — 1804.92 Marruecos — 1803.99 Portugal — 1787.85 Bélgica — 1778.36 Países Bajos — 1775.54 México — 1754.30

La FIFA aclara que la tabla de posiciones en tiempo real no se considera oficial hasta que todos los juegos sean aprobados como partidos internacionales 'A'. Eso ocurrió este lunes y la próxima renovación será el 7 de octubre.

La Selección Mexicana está mejor posicionada que:

11- Colombia — 1739.89

12- Alemania — 1726.22

13- Croacia — 1723.05

14- Suiza — 1710.88

15- Italia — 1704.73

16- Estados Unidos — 1690.33

17- Japón — 1673.68

18- Senegal — 1653.43

19- Noruega — 1651.29

20- Uruguay — 1634.70

ASJ