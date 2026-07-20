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Infantino Da Réplicas de Copa del Mundo y Presenta Anillos Exclusivos a Selección de España

Las argollas se personalizarán para reflejar la identidad de la Furia Roja y se ajustarán individualmente, según la FIFA

Infantino anillosLa FIFA explicó que la iniciativa busca inmortalizar el logro deportivo. Foto: Instagram | @gianni_infantino.

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La FIFA presenta anillos personalizados para la Furia Roja tras su triunfo. Conoce el significado detrás de este reconocimiento único.

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