Infantino Da Réplicas de Copa del Mundo y Presenta Anillos Exclusivos a Selección de España

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió a los vestidores de la selección de España para entregar réplicas pequeñas de la Copa del Mundo y presentar una versión preliminar de anillos exclusivos a los jugadores y al cuerpo técnico, luego de la victoria contra Argentina.

En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente del órgano rector del futbol a nivel internacional, compartió parte de los reconocimientos con jugadores como Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y el entrenador Luis de la Fuente.

"El trofeo más codiciado del deporte y un exclusivo anillo digno de los campeones del mundo: premios para atesorar toda la vida", publicó Infantino junto al clip.

En la grabación se observa que explicó a Rodri, el capitán de la Furia Roja, el significado de la sortija o por qué se decidió otorgarla. Igual posó para la foto con Unai Simón, elegido mejor guardameta del torneo.

Infantino aprovechó para retratarse con Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras ambos sostenían la Copa del Mundo que representa el segundo título para los ibéricos en su historia.