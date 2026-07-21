Seguridad

Vecinos Golpean a Sujeto que Presuntamente Asaltó Gasolinera en Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, los pobladores de La Magdalena Tlaltelulco alcanzaron al supuesto asaltante para evitar que escapara.

Sentenciado Ladrón Golpeado Vecinos Asalto Gasolinera La Magdalenta Tlaltelulco TlaxcalaVecinos Golpean a Presunto Asaltante de Gasolinera en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. Foto: X @FGR_Tlax

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En Tlaxcala, un asalto a gasolinera termina con la detención de Víctor 'N', quien fue golpeado por vecinos. Sentenciado a prisión por portar arma sin licencia.

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