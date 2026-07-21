Vecinos Golpean a Sujeto que Presuntamente Asaltó Gasolinera en Tlaxcala

Este lunes 20 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de dos años de prisión contra Víctor “N”, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue arrestado tras ser retenido y golpeado por pobladores del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, acusado de presuntamente asaltar a mano armada una gasolinera.

Vecinos golpean a Víctor “N” por asaltar gasolinera en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

Los hechos refieren que elementos de la Policía de Investigación fueron alertados mediante el Servicio de Emergencias 911 que, en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, una persona había asaltado a mano armada una gasolinera, motivo por el que los pobladores del lugar comenzaron a golpearlo.

Al llegar al lugar, las autoridades controlaron la situación, detuvieron a Víctor "N" y le aseguraron un arma de fuego, de la que dijo no contar con la licencia correspondiente para su portación, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien declinó competencia a la Federación.

Obtiene #FGR sentencia condenatoria contra una persona detenida con un arma de fuego en #Tlaxcala. https://t.co/drw5d9FZkq pic.twitter.com/SlIj2tf3HI — Tlaxcala (@FGR_Tlax) July 20, 2026

Sentencian a Víctor “N” por portación de arma de fuego sin licencia en Tlaxcala

En audiencia de juicio abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala obtuvo del juez sentencia de dos años y seis meses de prisión contra Víctor "N", a quien se logró acreditar que participó en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Derivado de la recepción de un desglose de actuaciones, remitido por razón de competencia, por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala inició las indagatorias correspondientes por hechos probablemente constitutivos de un delito.

Una vez obtenidos los medios de prueba correspondientes, la Fiscalía Federal en la entidad obtuvo la sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 83 UMAS para contra de Víctor "N", en los términos solicitados por la FGR.

Con información de N+

GMAZ