Capturan a Dos Sujetos por Asalto en Tienda de Auto Servicio tras Persecución en Puebla

José Carlos "N" y Marco Antonio "N" fueron acusados de un robo con violencia en un negocio del Barrio de Santiago, policías de Amozoc los detuvieron.

Dos detenidos por asalto en tienda de auto servicio en Puebla.Dos detenidos por asalto en tienda de auto servicio en Puebla. Foto: SSC Amozoc

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Persecución en Puebla termina con la captura de dos hombres acusados de robo en una tienda. La policía recuperó dinero y mercancía. ¿Conoces a estos sujetos? Infórmate.

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