Capturan a Dos Sujetos por Asalto en Tienda de Auto Servicio tras Persecución en Puebla

La Secretaría de Marina en coordinación con la Policía Municipal de Amozoc, detuvieron a José Carlos "N", de 30 años, y Marco Antonio "N", de 29 años, señalados como probables responsables de un robo con violencia cometido en una tienda de auto servicio en el Barrio de Santiago de Puebla.

Luego de una persecución coordinada con apoyo del Centro de Control y Comando (C2), los oficiales lograron interceptar el vehículo en el que intentaban huir.

Detienen a dos hombres tras robar latas de cerveza en una tienda de Puebla

Los dos hombres procedieron a ser detenidos y les aseguraron dinero en efectivo, mercancía presuntamente sustraída (latas de cerveza), un objeto punzocortante, diversas identificaciones y la unidad utilizada durante los hechos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a que en caso de reconocer a José Carlos "N" y Marco Antonio "N" como probables responsables de algún otro hecho delictivo los denuncien.

Motociclistas asaltan a mujer cerca de la para de RUTA en Puebla

Una mujer fue asaltada de forma violenta por dos motociclistas en calles de la colonia San Ramón y Castillotla al sur de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 14 de julio en la calle Tabachines, muy cerca del paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

A través de un video captado por cámaras de seguridad se ve cómo llegan los sujetos y le apuntan a la transeúnte, después la jalan de la correa de la mochila y la tiran, a pesar que se encuentra en el suelo, los delincuentes siguieron quitándole las pertenencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Mujer Fue Asaltada y Golpeada por Dos Motociclistas en la Ciudad de Puebla

Los vecinos dieron a conocer las imágenes para que las personas tengan precaución y estén alerta en todo momento; Además, piden mayor seguridad en la zona pues los más afectados en este tipo de delitos son las mujeres, estudiantes y personas vulnerables.

Con información de N+

MCS