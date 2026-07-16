Zona de Baja Presión Absorberá Onda Tropical 19: Fenómeno Podría Formar Tormenta Fausto Este Día

La actividad ciclónica continúa de manera intensa en el océano Pacífico; actualmente se localiza en este litoral la tormenta Elida, pero además hay otro sistema que absorberá una onda tropical y que podría evolucionar en la tormenta Fausto en los próximos días.

Aquí te damos a conocer todos los detalles del posible ciclón: cuándo podría formarse, dónde se localiza y si representa algún peligro para México, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cabe señalar que en lo que va de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, se han formado cinco tormentas: Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El SMN previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Zona de baja presión absorberá onda tropical

En su pronóstico extendido, el Meteorológico Nacional dio a conocer que mañana viernes 17 de julio de 2026, la onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Dicho fenómeno podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del sábado. De hacerlo, se formará una depresión tropical y posteriormente la tormenta Fausto.

¿Dónde se localiza el posible ciclón?

Según datos de la Conagua, la zona de baja presión se localiza al sur de Oaxaca.

Dónde : A 965 km al sur de Acapulco, Guerrero.

Intensidad : Tiene 20% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en siete días.

Trayectoria: Se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Zona de baja presión al sur de #Oaxaca, presenta probabilidad para desarrollo ciclónico en el corto plazo. 🤓Más detalles en el gráfico pic.twitter.com/8zNr6gCsvB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 16, 2026

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB