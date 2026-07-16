Zona de Baja Presión Absorberá Onda Tropical 19: Fenómeno Podría Formar Tormenta Fausto Este Día

Aquí te informamos dónde se localiza la zona con posibilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico

Marejadas en Acapulco por tormenta tropical Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarejadas en Acapulco por tormenta tropical Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que una zona de baja presión al sur de Oaxaca podría convertirse en la tormenta Fausto? Entérate de su desarrollo y si amenaza a México.

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