Aviso Urgente por Intensificación de Inundaciones en Texas: “Ir a Terrenos Más Altos Ahora”

“¡Muévanse a terrenos más altos ahora mismo!”: Meteorólogos activaron advertencias urgentes hoy, 16 de julio de 2026, ante las peligrosas inundaciones en Texas, que se han intensificado luego de varios días de lluvias torrenciales y que ya ocasionaron una muerte.

Debido a la situación, equipos de emergencia se apresuraron a rescatar a gente en el agua, antes del amanecer de este jueves.

Y es que el Servicio Meteorológico Nacional en San Antonio advirtió que una “gran y mortal ola de crecida” avanzaba a toda velocidad por el mismo río devastado por inundaciones de hace un año, cuando dos docenas de niños y monitores murieron en Camp Mystic.

El Meteorológico señaló que en los últimos dos días han caído entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con 20 cm en apenas dos horas la madrugada de hoy.

Un medidor ubicado a unos 16 kilómetros de Kerrville mostró que el nivel del río había subido 9.7 metros en cuatro horas.

Se espera que alcance un pico similar al de la catastrófica inundación del 4 de julio de 2025.

Un muerto por inundaciones

El gobernador Greg Abbott informó que al menos una persona falleció a causa de las inundaciones.

Expuso que se registró "una pérdida de vida", pero no especificó dónde ni cuándo.

"Nuestra prioridad es salvar vidas", afirmó.

Zonas en alerta

Las tormentas amenazan a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country.

Ahí, funcionarios municipales de Kerrville instaron a la población a refugiarse en los pisos más altos de sus viviendas.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Uvalde emitió su propio aviso para quedarse en casa.

“Todas las autopistas principales y muchas calles de la ciudad están cerradas debido a las inundaciones y al agua sobre la calzada”, indicó.

También se emitieron varias alertas por tornados. Los guardabosques de Texas han participado en el rescate de más de 40 personas debido a las inundaciones, en su mayoría en la zona del condado de Uvalde, según un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Alerta continuará

Incluso los meteorólogos advirtieron que las condiciones probablemente empeorarían en algunas comunidades muy afectadas.

El diluvio descargó casi 30 cm de agua en algunos condados y puso a la población de varios condados en alerta por inundaciones.

Los avisos afectaron partes de Texas Hill Country, donde las devastadoras inundaciones del verano pasado causaron la muerte de más de 100 personas.

Y además se espera que algunas de las alertas por inundaciones se mantengan en vigor hasta la noche del viernes.

Estado de catástrofe

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de catástrofe para decenas de condados.

Hasta anoche, poco más de seis millones de residentes en 57 condados del estado estaban bajo una alerta por inundaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Las alertas para 34 de esos condados estaban programadas para expirar el viernes por la noche.

Con información de AP.

SPB