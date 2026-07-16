Aviso Urgente por Intensificación de Inundaciones en Texas: “Ir a Terrenos Más Altos Ahora”

Meteorólogos activan advertencias urgentes por las lluvias torrenciales de los últimos días en Texas

El río Pedernales se desborda a lo largo de la carretera estatal 16 en Fredericksburg, Texas. Foto: APEl río Pedernales se desborda a lo largo de la carretera estatal 16 en Fredericksburg, Texas. Foto: AP

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¡Inundaciones peligrosas en Texas! Meteorólogos instan a moverse a terrenos altos. Lluvias torrenciales han dejado hasta 50 cm de agua en 2 días. Alerta en 57 condados. ¿Estás preparado?

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