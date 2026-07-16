¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para este Jueves 16 de Julio de 2026? Pronóstico Completo

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó el pronóstico de las condiciones meteorológicas para este jueves 16 de julio, en el que se espera un ambiente parcialmente nublado y con presencia de bruma durante gran parte del día, además de temperaturas cálidas por la tarde.

De acuerdo con la dependencia estatal, durante las primeras horas de este jueves se registra un cielo parcialmente nublado y condiciones brumosas, con una temperatura aproximada de 23 grados centígrados, lo que genera un ambiente fresco para el inicio de la jornada.

Conforme avance el día, se prevé que el termómetro alcance una temperatura máxima de 32 grados centígrados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y la presencia de bruma, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la radiación solar suele ser más intensa.

Condiciones de cielo parcialmente nublado

Para la noche, el pronóstico indica que continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 28 grados centígrados, favoreciendo un ambiente cálido.

En cuanto a la calidad del aire, Protección Civil informó que durante este jueves se mantiene en nivel Aceptable, lo que significa que, en términos generales, las condiciones son adecuadas para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, las personas que padecen enfermedades respiratorias o son especialmente sensibles a los contaminantes deben mantenerse atentas a cualquier cambio en su estado de salud y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Protección Civil de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier actualización en las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones preventivas para evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas.