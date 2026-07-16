¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para este Jueves 16 de Julio de 2026? Pronóstico Completo

Entérate del pronóstico del clima para este jueves en Nuevo León.

Monterrey por las mañanasClima en Nuevo León. Foto: N+

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¿Sabías que este jueves en Nuevo León habrá bruma y calor? Se esperan hasta 32°C. Mantente hidratado y evita el sol entre las 11:00 y las 16:00. Infórmate más sobre el clima.

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