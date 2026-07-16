Toma Fuerza Posible Ciclón Cerca de Oaxaca: ¿Cuándo se Formaría la Tormenta Fausto?

Este jueves, 16 de julio de 2026, hay alerta por la posible formación de un ciclón que toma fuerza en el Pacífico. Te decimos cuándo se podría formar la tormenta Fausto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, la onda tropical número 19 que se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, ocasionarán:

Lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango

Chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 16 de Julio 2026 con Raquel Méndez: ¿Tormenta Elida Afecta el País?

¿Cuándo se formaría la tormenta Fausto?

De acuerdo con el SMN, se mantiene vigilancia por una zona de baja presión al sur del estado de Oaxaca, que en caso de evolucionar sería la tormenta Fausto.

Se localiza a 930 km al sur de Punta Maldonado, Guerrero. Presenta 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas e incrementa en 90% en 7 días, con desplazamiento al oeste-noroeste.

Además, la tormenta tropical Elida se localiza a 1,065 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y debido a su distancia y pronóstico de trayectoria, no representa peligro para México.

Con información de N+

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