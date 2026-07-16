Toma Fuerza Posible Ciclón Cerca de Oaxaca: ¿Cuándo se Formaría la Tormenta Fausto?

Te decimos cuándo se podría formar la tormenta Fausto cerca de costas de Oaxaca y Guerrero

Tormenta tropical en costas de GuerreroFuertes marejadas en Guerrero por Tormenta Tropical Boris. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alerta en Oaxaca: el ciclón Fausto podría formarse pronto. Conoce cuándo y cómo afectará a las costas de Oaxaca y Guerrero. Mantente informado.

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