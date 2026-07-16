¿Por Qué Suspendieron a Nahuel Guzmán? Portero de Tigres No Jugará Estos Partidos

El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó al portero de Tigres (UANL), como resultado de incidentes relacionados con la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. Te decimos qué partidos no jugará Nahuel Guzmán.

Mediante un comunicado, la Concacaf informó que luego de una revisión exhaustiva de los informes oficiales del partido y de toda la evidencia disponible, el Comité determinó suspender al portero de Tigres por:

Uilizar lenguaje abusivo contra los oficiales del partido y por su participación en el altercado colectivo ocurrido al término del encuentro, antes del inicio de la ceremonia de premiación.

Portero de Tigres no jugará estos partidos

La Concacaf sancionó al portero de Tigres, Nahuel Guzmán, con siete partidos en los que no podrá jugar. Asimismo, el delantero de Tigres UANL, André-Pierre Gignac, y el defensor del Deportivo Toluca FC, Antonio Briseño, han sido suspendidos por tres partidos cada uno por su participación en el altercado ocurrido al término del encuentro.

Los jugadores suspendidos deberán cumplir sus sanciones en los próximos partidos de la Copa de Campeones Concacaf en los que sean elegibles para participar.

Cabe destacar que el Comité también impuso a ambos clubes una multa por un monto no revelado por múltiples infracciones al Reglamento de Competencia y al Reglamento de Medios del torneo, así como por conducta indebida de los espectadores.

Con información de N+

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