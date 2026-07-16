Del Ángel al Obelisco: Miles de Personas Festejan Hoy Pase de Argentina a la Final Mundial 2026

Luego de que hoy Argentina dejara fuera de la final del Mundial 2026 a Inglaterra, los aficionados en Estados Unidos celebraron, sin embargo, el triunfo llenó las calles de Argentina con una multitud de seguidores de la selección.

Miles de personas se encuentran reunidas en este momento en el Obelisco de Buenos Aires tras la victoria de la albiceleste en la semifinal de la Copa del Mundo, este miércoles 15 de julio 2026.

AP

¿Por qué festeja la gente en el Obelisco de Argentina?

El Obelisco, es un símbolo nacional, así como lo es el Ángel de la Independencia en la CDMX, y donde tmbién miles de personas se reunieron días pasado mientras jugaba el Tri.

El monumento se ubica en el centro de Buenos Aires. Los festejos en el Obelisco remontan en los Mundiales de 1978 y 1986, donde la gente celebró la victoria de la selección argentina.

Fue inaugurado en 1936 para conmemorar el 400 aniversario de la primera fundación de Buenos Aires.

¿Milei se reunirá con Trump en final del Mundial 2026?

El presidente de Argentina, Javier Milei dijo en una entrevista que no acudirá a Estados Unidos por la final de su selección, pero aseguró que apoyará a la albiceleste desde Los Olivos, mientras que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí asista a la final Argentina vs España en el estadio Sede Nueva York.