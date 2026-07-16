Del Ángel al Obelisco: Miles de Personas Festejan Hoy Pase de Argentina a la Final Mundial 2026

Los festejos en la CDMX durante los partidos de la Selección Mexicana dieron la vuelta al mundo, hoy, millones de aficionados de Argentina se reúnen en uno de sus sitios más emblemáticos

Festejos Hoy en el Obelisco de ArgentinaAP
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