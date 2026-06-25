¿Por Qué se Celebra en el Ángel de la Independencia? El Origen de la Tradición Futbolera en CDMX

La historia de las celebraciones en el Ángel de la Independencia está llena de alegría, así como se identifica la personalidad de la sociedad mexicana. Pero, ¿por qué se eligió este monumento para celebrar triunfos en competencias deportivas?

La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad a nivel internacional en recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo, lo que sin duda llenó de orgullo a todos los mexicanos, especialmente a los capitalinos.

También conocida como la CDMX, es una de las urbes más pobladas de Norteamérica y la mayor ciudad hispanohablante del mundo.

Además, su origen prehispánico, cultura y riqueza artística, la convierten en uno de los lugares más importantes para el patrimonio de la humanidad.

Los monumentos históricos también son parte de la identidad de los mexicanos y justo el Ángel de la Independencia, ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma, es uno de los más queridos y admirados.

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¿Por qué se celebra en el Ángel de la Independencia en CDMX?

La Columna de la Independencia fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910, durante el gobierno de Porfirio Díaz, con la finalidad de conmemorar el centenario del inicio de la lucha independentista. Está inspirada en la Columna de la Victoria de Berlín.

Por está razón, el monumento combina elementos neoclásicos y art nouveau, característicos de la estética de principios del siglo XX.

Según la Secretaría de Cultura, la estructura está coronada por una escultura de bronce dorado que representa a la Victoria Alada, popularmente conocida como “El Ángel”.

A su valor arquitectónico se suma el profundo significado histórico. En 1925 se convirtió en mausoleo de los héroes de la Independencia, albergando los restos trasladados desde la Catedral Metropolitana de personajes como Miguel Hidalgo y José María Morelos.

“A lo largo del tiempo, se ha consolidado como un referente de la identidad nacional, punto de encuentro para celebraciones deportivas, manifestaciones y desfiles cívicos, así como un atractivo turístico de la capital”, explican los especialistas.

Ahora bien, el Ángel de la Independencia se ha convertido en el “corazón” para festejar los triunfos y hechos que llenan de orgullo a los mexicanos.

De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la primera vez que se llevó a cabo una celebración en el Ángel de la Independencia ocurrió en 1970, y se trató de una competencia deportiva.

Debido a que nuestro país era la sede de la Copa Mundial y la Selección Mexicana derrotó 4-0 a El Salvador, el partido fue realmente emocionante y estremeció a los aficionados.

Entonces, la felicidad de obtener el triunfo en el torneo internacional llevó a las personas a caminar desde el Estadio Azteca hasta avenida Paseo de la Reforma, se concentraron en el Ángel de la Independencia y nació la tradición, que por más de medio siglo después, se mantiene viva y llena de ilusión a los mexicanos.

“Se convirtió desde entonces en punto de encuentro para miles de aficionados. Ahí, generación tras generación, se ha tejido un pacto implícito: celebrar juntos las victorias”, señala el INAH.

EPP