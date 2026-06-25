¿Por Qué se Celebra en el Ángel de la Independencia? El Origen de la Tradición Futbolera en CDMX

El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos más importantes de México, pero, ¿por qué se celebra ahí? Esta es su historia

El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos emblemáticos de CDMXFoto: N+

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El Ángel de la Independencia, un ícono de México, es donde se celebran los triunfos deportivos. Conoce cómo nació esta tradición que une a generaciones.

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