Hijo de Shakira se Vuelve Viral al Recitar Todos los Campeones del Mundial Desde 1930

En plena emoción por el mundial, Shakira encontró la manera perfecta de presumir a su hijo mayor: poniéndolo a prueba frente a la cámara. El resultado fue un video que en pocas horas se convirtió en uno de los momentos más comentados en internet.

En el video, que la colombiana compartió en sus historias de Instagram, se escucha a la barranquillera lanzarle el reto a su hijo: "Okay. Dime todos los campeones desde 1930." Lo que siguió dejó boquiabiertos a todos los que lo vieron.

Sin titubear, Milán respondió con naturalidad y seguridad: "Ok, pues en 1930 fue Uruguay. En 1934, Italia. En 1938, Italia. En 1942 y 1946 no se pudo por la Guerra Mundial. En 1950, Uruguay." Y continuó sin perder el ritmo: "En el 54, Alemania. En el 58, Brasil. 62, Brasil; 66, Inglaterra; 70, Brasil; 74, Alemania; 78, Argentina. 82, Italia; 86, Argentina; 90, Alemania; 94, Brasil; 98, Francia; 2002, Brasil; 2006, Italia; 2010, España; 2014, Alemania; 2018, Francia..."

El chico no solo repasó cada selección ganadora, sino que también aclaró que los torneos de 1942 y 1946 no llegaron a disputarse debido a la Segunda Guerra Mundial.

"¡Dios mío! No sabes nada tú"

En el video, Milán parece no saber que está siendo filmado por su mamá, quien lo abraza y le llena de besos mientras él recita la lista. Al terminar, Shakira exclama en tono de broma: "¡Dios mío! No sabes nada tú", para después darle un beso en la mejilla.

Muchos usuarios aplaudieron la memoria de Milan y bromearon asegurando que había heredado "el cerebro de su madre". Otros destacaron su educación y simpatía.

Mundialista de corazón

El video fue publicado en las stories de Shakira horas antes de su concierto en Dallas, en el American Airlines Center, en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El pasado lunes 22 de junio, Shakira acudió con sus hijos al partido entre Argentina y Austria, y juntos celebraron el triunfo de la Albiceleste. La familia vive con intensidad el torneo que se disputa en suelo norteamericano.

Y es que Shakira tiene razones de sobra para estar al tanto del Mundial: es la encargada de los temas oficiales de tres ediciones del torneo, 2010, 2014 y 2026, la más reciente con su canción Dai Dai junto a Burna Boy.

Milán cumplió 13 años en febrero pasado. Una de las cosas que más llamó la atención en el video, además de su memoria, es que ya es más alto que su mamá.