Hijo de Shakira se Vuelve Viral al Recitar Todos los Campeones del Mundial Desde 1930

Milán, de 13 años, dejó sin palabras a los seguidores de Shakira al recitar de memoria a todos los campeones de la Copa del Mundo desde 1930

hijo-shakira-milan-video-viral-campeones-mundial-1930Foto: REUTERS

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Milán, de 13 años, impresiona al mundo al recitar los campeones del Mundial desde 1930. Shakira no podría estar más orgullosa. ¡Mira el video!

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