Fátima Bosch Responde a Rumores que la Vinculan con Natanael Cano y Habla de su Vida Sentimental

Fátima Bosch, actual Miss Universo, volvió a salir al paso de los rumores sobre su vida sentimental, luego de que en redes sociales circularan especulaciones sobre un supuesto interés romántico del cantante Natanael Cano hacia ella. La reina de belleza fue cuestionada directamente sobre el tema durante un encuentro con la prensa.

"Estoy soltera, no tengo ninguna relación"

Consultada sobre los comentarios y emojis que Cano le ha dejado en publicaciones de redes sociales, Bosch restó importancia al asunto y evitó darle un giro romántico a la situación. La modelo explicó que, como figura pública, está expuesta a este tipo de interacciones sin que eso implique necesariamente un vínculo sentimental, y remarcó que no acostumbra "prestarse a dimes y diretes".

Fiel a su estilo, la mexicana reiteró su estado civil sin dejar lugar a dudas: continúa soltera y sin ningún romance confirmado, pese a los distintos nombres que se le han atribuido en los últimos meses.

No es el único nombre que ha sonado

Natanael Cano no es la primera figura pública con la que se ha vinculado a Bosch desde que fue coronada Miss Universo en noviembre de 2025. La lista también incluye a Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel; al empresario Giovanni Medina.

El rumor sobre Gallego Arámbula fue el que más ruido generó, luego de que circularan en Instagram y TikTok supuestas capturas de mensajes entre ambos. Bosch negó de forma contundente cualquier acercamiento con el joven, quien apenas alcanzó la mayoría de edad, y explicó que ni siquiera lo conoce en persona.

También responsabilizó a inteligencia artificial por la fabricación de las imágenes y mensajes que fueron publicados en redes y pidió respetar la privacidad tanto de él como de su familia.

Aracely Arámbula, madre del joven, también salió a desmentir la versión y aclaró que sus hijos no tienen redes sociales públicas.

Su filosofía ante los rumores

Bosch insistió en que su forma de manejar la fama responde a una educación basada en la comunicación asertiva. Según explicó, evita alimentar polémicas porque considera que ese tipo de escándalos "no tiene ni clase ni elegancia", y prefiere mantenerse enfocada en sus compromisos profesionales y de filantropía antes que en la vida amorosa que le atribuyen constantemente en redes sociales.

La Miss Universo también reveló cuál es su criterio de preferencia en cuanto a edad para una eventual pareja, señalando que suele inclinarse por hombres apenas mayores que ella, y no por alguien más joven, en clara alusión a las versiones que la ligaban con el hijo de Luis Miguel.

Con estas declaraciones, Bosch cierra, al menos por ahora, otro capítulo de las especulaciones sentimentales que la han perseguido durante su reinado.