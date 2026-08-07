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Fátima Bosch Responde a Rumores que la Vinculan con Natanael Cano y Habla de su Vida Sentimental

Fátima Bosch reaccionó a los rumores que la vinculan con Natanael Cano y el hijo de Luis Miguel, y aclara su vida sentimental actual.

fatima-bosch-novio-responde-rumores-vida-sentimentalFoto: Getty Images

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Miss Universo Fátima Bosch desmiente vínculos amorosos con Natanael Cano y Miguel Gallego. Prefiere hombres mayores y se centra en su carrera y filantropía.

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