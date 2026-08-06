Caso César Gastélum: Alejandro Fierro Rompe el Silencio y Responde a Acusaciones en su Contra

El influencer y cantante Alejandro Fierro, quien acompañaba a César Gastélum la noche en que fue asesinado a balazos en Culiacán, salió al paso de una ola de señalamientos en redes sociales que lo acusan de estar involucrado en el crimen. A través de su canal de difusión de Instagram, Fierro calificó las acusaciones de infundadas y aseguró que él también fue blanco de los disparos.

Lo que pasó la noche del ataque

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo a las afueras de un restaurante de comida rápida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos hombres armados que viajaban en motocicleta se acercaron al grupo cuando salía del área de drive-thru y dispararon contra el influencer, quien murió en el lugar.

Alejandro Fierro, conocido en redes como "Alejandro Frr", estaba a su lado grabando contenido para su propio canal de YouTube, junto con una tercera persona que tampoco resultó herida.

La ola de señalamientos en su contra

Horas después del homicidio, distintos usuarios comenzaron a circular teorías en redes sociales que apuntaban a Fierro como presunto cómplice del ataque, e incluso involucraron a un familiar suyo en las acusaciones. El cantante respondió con dureza a esos señalamientos desde su canal de difusión, donde negó cualquier vínculo con el crimen y pidió que se detuvieran los rumores.

"No sé quiénes son más (tontos), si los que se creen detectives junto con los medios o los que les creen a toda esa gente", escribió el influencer en uno de sus mensajes, visiblemente molesto por el rumbo que tomó la conversación en internet.

"A mí también me dispararon", revela Fierro

En uno de los mensajes más comentados, Alejandro Fierro reveló un detalle que no se conocía hasta ese momento: asegura que él mismo estuvo en la línea de fuego durante el ataque y que, pese a estar a un costado de Gastélum cuando lo atacaron, los disparos no lo alcanzaron. El influencer relató la escena remarcando que se trataba de alguien a quien consideraba como un hermano y que presenció el momento exacto de su muerte.

El dolor por la pérdida de su amigo

Antes de esta ronda de señalamientos, Fierro ya había compartido en sus historias de Instagram varios mensajes lamentando la muerte de Gastélum, a quien describió como su socio y compañero en un proyecto que apenas comenzaban a construir juntos. En esas publicaciones agradeció el tiempo compartido y pidió que se haga justicia por el crimen, mientras expresaba que la situación lo tiene sin ánimo de responder a quienes lo contactan.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha reportado detenidos ni ha revelado una línea oficial de investigación sobre el homicidio de César Gastélum, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). El caso se suma a una serie de agresiones contra creadores de contenido en la región, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad de los influencers que transmiten en vivo.