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Caso César Gastélum: Alejandro Fierro Rompe el Silencio y Responde a Acusaciones en su Contra

Alejandro Fierro rompe el silencio y desmiente estar involucrado en el asesinato de César Gastélum; revela que también le dispararon.

alejandro-fierro-responde-acusaciones-cesar-gastelumFoto: Cuartoscuro

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Alejandro Fierro rompe el silencio: niega estar involucrado en el asesinato de César Gastélum y revela que también fue blanco de disparos. Descubre más sobre su impactante declaración.

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