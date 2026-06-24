¿Por Qué le Dicen Chequia a República Checa? Selección que se Enfrentará con México Mañana

¿Es Chequia o República Checa? Algunos países se vieron obligados a cambiar su nomenclatura para el Mundial 2026

Chequia enfrentará a la Selección Mexicana en el Estadio Sede CDMXFoto: ceskarepre_cz

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¿Chequia o República Checa? Descubre por qué este cambio de nombre es clave en el Mundial 2026 y cómo afecta al partido contra México mañana.

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