¿Por Qué le Dicen Chequia a República Checa? Selección que se Enfrentará con México Mañana

¿Es Chequia o República Checa? En el Mundial 2026 nos hemos encontrado con esa diferencia, pero, ¿cuál es la correcta y por qué se cambia el nombre?

Los cambios políticos y culturales de las naciones son visibles en la Copa del Mundo. Ahora la nomenclatura obliga a reconocerlos por sus nombres actuales.

En esta edición de la Copa del Mundo, hemos visto los cambios de nombre de los equipos representativos de cuatro países (de 48 en total):

Países Bajos (Holanda)

Türkiye (Turquía)

República del Congo (Congo)

Chequia

En el último caso, son diversos los factores por los que se utiliza Chequia o República Checa. En N+ te explicamos los motivos y la importancia de usar esas nomenclaturas respetando las disposiciones oficiales, dependiendo el contexto.

¿Es Chequia o República Checa?

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país, la distinción oficial funciona exactamente igual que con otros estados (como Estados Unidos Mexicanos y México), es decir, que ambos usos son correctos.

República Checa (Česká republika) es el nombre político u oficial. Únicamente se reserva para la diplomacia, tratados internacionales, documentos de gobierno y actos de Estado solemnes.

Ahora bien, Chequia (Česko) es el nombre geográfico o corto. Sería el equivalente oficial abreviado y está totalmente aprobado para usarse en contextos cotidianos, comerciales, culturales, de prensa y, sobre todo, deportivos.

¿Por qué le dicen Chequia a República Checa?

Usar Chequia en lugar de República Checa tiene que ver también con la practicidad y la estandarización internacional. Cuando Checoslovaquia se disolvió pacíficamente en 1993, nacieron dos países: Eslovaquia y la República Checa.

Eslovaquia adoptó de inmediato su nombre corto, en tanto, la República Checa no estandarizó una palabra simple en otros idiomas durante años.

Entonces, para solucionar esto, en abril de 2016, el gobierno checo aprobó formalmente "Chequia" (en inglés Czechia, en español Chequia) como el nombre corto oficial del país. Además, registraron el término ante las bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

También el gobierno impulsó este cambio porque el nombre de una sola palabra es más fácil de usar en camisetas deportivas, materiales de marketing, marcas de productos y conversaciones cotidianas.

¿Cómo se traduce oficialmente el nombre corto "Česko" a idiomas extranjeros?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de República Checa, señala que las traducciones oficiales de la palabra "Česko" (o "Česká republika") a todas las lenguas globales no pueden enumerarse en un solo lugar. Las siguientes traducciones han sido notificadas a las bases de datos de la ONU:

Checo - Česko

Inglés - Chequia

Francés - Tchéquie (la)

Español - Chequia

Ruso - Чехия

Árabe - تشيكيا

Chino - 捷克

México VS Chequia

Cabe destacar que este 24 de junio de 2026, será la segunda ocasión en la que Chequia enfrente a la Selección Mexicana en un Mundial. Su primer encuentro ocurrió en la Copa Mundial 1962, en la última fecha de la fase de grupos.

En dicho partido México venció con tres goles a uno a Chequia. Las anotaciones estuvieron a cargo de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández por la vía del penal. Por los checos anotó Vaclav Masek. Este fue el primer triunfo de México en un Mundial.

Datos oficiales de la FIFA refieren que este encuentro cobró mayor relevancia debido a que Chequia quedó subcampeona del torneo al caer en la Final contra Brasil.

Ahora en el Mundial 2026, se vuelven a encontrar y el partido ha generado gran expectativa entre los aficionados del futbol. ¿Ya tienes a tu favorito?

EPP