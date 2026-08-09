Accidentes

Motociclista Muere Tras Impactarse Contra la Llanta de un Camión en Veracruz

Un aparatoso accidente entre el motociclista y un camión de carga, ocurrió sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de Emiliano Zapata. Se reporta una persona fallecida.

Muere motociclista tras fuerte choque en Emiliano ZapataMuere motociclista tras fuerte choque en Emiliano Zapata. Foto: Archivo N+

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Un aparatoso accidente se reportó en la carretera Veracruz-Xalapa cuando un motociclista se impactó contra un

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