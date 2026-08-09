Motociclista Muere Tras Impactarse Contra la Llanta de un Camión en Veracruz

Un accidente automovilístico que involucró a dos vehículos, una unidad de transporte de carga y una motocicleta, se registró durante las primeras horas de este domingo 9 de agosto en la zona de Emiliano Zapata en la región central montañosa del estado de Veracruz.

Según datos recabados, un motociclista perdió la vida la mañana del día domingo luego de verse involucrado en un aparatoso accidente sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la zona conocida como La Cumbre, en el municipio de Emiliano Zapata.

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Los primeros reportes señalan, que el hombre ahora fallecido viajaba a bordo de una motocicleta tipo deportiva, y al tomar una de las curvas del tramo carretero habría colisionado contra la llanta de un camión que transportaba material de construcción en especifico Block.

Debido al fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y terminó sobre la carpeta de rodamiento de esta vía de comunicación, donde falleció casi de forma instantánea a consecuencia de las lesiones sufridas por el fuerte impacto.

Se dio parte a las autoridades para solicitar el auxilio de cae los cuerpos de auxilio quienes de forma inmediata se trasladaron al punto del siniestro, al arribó de los paramédicos nada pudieron hacer para mantener con vida al conductor de la unidad de dos llantas, confirmando la muerte de la víctima puesto que ya no presentaba signos vitales.

Otro accidente de motociclistas ocurrido recientemente en Veracruz

Una mujer y un hombre que iban cada uno en su motocicleta, se vieron involucrados en un accidente cuando circulaban sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura del semáforo de la central de abastos en el municipio porteño por la mañana de este lunes.

Se informó que viajaban con dirección al distribuidor vial de Cabeza Olmeca, y al llegar al semáforo se detienen, pero de forma repentina, por lo que uno de ellos no lo hizo a tiempo y se impactó la otra motocicleta. Ambos quedaron sobre el pavimento, el hombre con golpes más serios en distintas partes del cuerpo, ya que tardó más en levantarse y mostraba más quejas.

Por unos minutos obstruyeron el carril de alta velocidad, afectando la circulación, sin embargo, testigos que se acercaron los apoyaron y retiraron las motos del lugar para liberar la circulación. Ninguno requirió atención médica y poco más tarde se fueron por su propio pie, sin que ninguna autoridad tomara conocimiento de este hecho.