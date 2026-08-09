Incendian Granja de Pollos y Varios Vehículos en Veracruz; Autoridades Investigan

Una granja de pollos ubicada en la comunidad de Temapache, municipio de Álamo, presuntamente fue incendiada durante las primeras horas de este domingo 9 de agosto por hombres desconocidos. Situación que generó alarma en la zona por el peligro de una posible explosión ya que se reportaban llamas en varios vehículos.

Según los datos recabados los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana, cuando los sujetos presuntamente prendieron fuego a varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y a las instalaciones de la granja, para después de cometer el ataque escapar con rumbo desconocido.

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En la zona del ataque fueron hallados ´Ponchallantas´

Según los primeros reportes en la zona también fueron encontrados artefactos conocidos como ´ponchallantas´, los cuales habrían sido depositados ahí por los autores materiales del ataque, con la intención de dificultar el ingreso de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Tras el reporte del hecho al un punto se trasladaron elementos de emergencias y auxilio para tomar conocimiento y combatir el fuego hasta controlarlo. Es de mencionar que al momento se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas por estos hechos.

En la zona las autoridades siguen realizando las diligencias correspondientes y se espera que en las próximas horas de brinde mayor información oficial sobre lo ocurrido en la comunidad de Temapache en la zona norte de la entidad veracruzana.

Otro incendio ocurrido recientemente en Veracruz

Un incendio consumió el área de almacén de una vivienda deshabitada ubicada en la colonia Novillero Chico, del municipio de Rafael Delgado, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de Bomberos Regionales Altas Montañas lograron controlar el fuego tras más de una hora de labores, además de realizar trabajos de enfriamiento para evitar una reactivación.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil para tomar conocimiento de los hechos.