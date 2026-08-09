Seguridad

Incendian Granja de Pollos y Varios Vehículos en Veracruz; Autoridades Investigan

Un fuerte incendio se reportó la madrugada de este domingo en la congregación de Temapache, donde sujetos desconocidos presuntamente incendiaron una granja de pollos y varios vehículos.

Incendio en granja de pollos moviliza cuerpos de emergencias en la zona norte de VeracruzIncendio en granja de pollos moviliza cuerpos de emergencias en la zona norte de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Alarma en Álamo: Sujetos desconocidos incendian granja de pollos y autos en Temapache. Elementos de emergencias combatieron el fuego.

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