México Expulsa a 5 del Barrio 18 y Mara Salvatrucha; Buscaban Nexos con Cártel Para Vender Armas

Cinco integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron expulsados de México y trasladados a Guatemala, donde autoridades de ese país los recibirán para posteriormente entregarlos a El Salvador.

Los hombres se encontraban de manera irregular en territorio mexicano y fueron trasladados bajo custodia policial hasta la frontera San Cristóbal, en Jutiapa. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), en coordinación con autoridades mexicanas, participaron en el operativo.

Foto: Policía de Guatemala

Entre los expulsados está Remberto Ismael Colindres Rajo, de 37 años, alias “Little Man”, quien es relacionado con agrupaciones ilícitas y cuenta con antecedentes por ese delito y por extorsión agravada en grado de tentativa.

También fue trasladado Diego Omar Cañas Méndez, de 27 años, alias “Omar”, identificado como integrante de la Mara Salvatrucha. Autoridades salvadoreñas lo requieren por agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, presuntamente buscaba establecer vínculos con un cartel mexicano para la distribución de armas de fuego.

Josué Antonio Acevedo Cruz, de 28 años, es otro de los expulsados. Está identificado como integrante de la Mara Salvatrucha y es requerido por su presunta pertenencia a agrupaciones ilícitas.

La lista también incluye a Carlos González, de 48 años, conocido con los alias “Kriky”, “Cachucha” o “Humilde”. Las autoridades lo identifican como integrante del Barrio 18 y lo relacionan con agrupaciones ilícitas.

El quinto hombre es Roberto Jandres Jandres, de 30 años, alias “Adobe”, quien es identificado como integrante del Barrio 18. En El Salvador registra antecedentes por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia.

Foto: Policía de Guatemala

Tras su traslado a Guatemala, los cinco serán entregados a las autoridades salvadoreñas para continuar con los procedimientos correspondientes.

El caso ocurre en el marco de la coordinación entre autoridades de México y Guatemala para reforzar el control fronterizo y evitar el ingreso o permanencia de personas vinculadas con estructuras criminales.