Seguridad

México Expulsa a 5 del Barrio 18 y Mara Salvatrucha; Buscaban Nexos con Cártel Para Vender Armas

Los hombres se encontraban de manera irregular en territorio mexicano y fueron trasladados bajo custodia policial a Guatemala

México Expulsa a 5 del Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Foto: Policía de GuatemalaMéxico Expulsa a 5 del Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Foto: Policía de Guatemala
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