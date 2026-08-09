Alineación de Planetas del 12 de Agosto 2026: Horario, Mejor Momento Para Ver y Cómo Prepararte

Uno de los eventos astronómicos más esperados es la alineación de planetas del 12 de agosto 2026, espectáculo que reunirá la ordenación de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno, los cuales desfilarán al amanecer y, si no te lo quieres perder, aquí te damos todos los detalles: de a qué hora es a cómo ver.

Es que este mes se esperan grandes acontecimientos en lo relacionado al cielo y el espectáculo que son los eventos astronómicos. Uno de ellos es el eclipse solar, mientras que el otro es la Luna de Sangre, que también ya está causando mucha expectativa.

¿Qué es la alineación planetaria?

En ocasiones se pueden ver simultáneamente cuatro o cinco planetas brillantes a simple vista. La NASA señala que estos eventos son comúnmente llamados “desfile planetario” o “alineación de planetas”.

Aunque no son excesivamente raros, vale la pena observarlos, ya que no ocurren todos los años.

La agencia estadounidense señala que cuando es importante entender que los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea o arco a través del cielo. Esto ocurre porque los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano relativamente horizontal, en forma de disco.

"Desde la Tierra, estamos mirando hacia el interior de ese plano del sistema solar. Vemos el recorrido de los planetas como en una pista de carreras, desde la perspectiva de nosotros mismos como uno de los corredores. Cuando se observa de perfil, este disco se ve como una línea, que denominamos eclíptica o plano de la eclíptica", explica.

¿A qué hora ver la alineación de planetas del 12 de agosto 2026?

La alineación planetaria será visible antes del amanecer. En muchas ciudades del hemisferio norte, la mejor ventana de compromiso será aproximadamente 30–60 minutos antes de la salida local del Sol.

En muchas ciudades del hemisferio sur, la ventana útil puede ser más corta y estar más cerca del amanecer.

En México, el mejor horario para la observación de espectáculo es en el periodo comprendido entre las 5:35 y las 5:53 horas del miércoles 12 de agosto.

¿Cómo ver la alineación de planetas el 12 de agosto de 2026?

A continuación te compartimos algunos consejos, de acuerdo con sitios especializados:

Madruga y empieza antes de que el crepúsculo se vuelva demasiado brillante.

Elige un lugar con el horizonte oriental despejado.

Usa una app de astronomía para no confundir planetas con estrellas.

Consulta con antelación la hora local de salida del Sol.

No esperes hasta los últimos minutos antes del amanecer: Mercurio quizá sea más fácil de captar, pero los planetas tenues desaparecerán en el crepúsculo.

No apuntes prismáticos, telescopios ni objetivos con zoom cerca del Sol.

DMZ