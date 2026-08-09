Astronomía

Alineación de Planetas del 12 de Agosto 2026: Horario, Mejor Momento Para Ver y Cómo Prepararte

La alineación de planetas, que se podrá ver el 12 de agosto 2026, incluirá a Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno; conoce a qué hora ver

Alineación de planetas del 12 de agosto 2026La próxima alineación planetaria ocurrirá alrededor del 12 de agosto de 2026. Foto: Reuters | Ilustrativa
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