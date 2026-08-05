Estas Son las 4 Fases que se Verán en el Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026

Faltan muy pocos días para que ocurra uno de los eventos astronómicos más esperados del año, un Eclipse solar total. Te decimos cuáles son las 4 fases que se verán el 12 de agosto.

Ese día la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, provocando un eclipse solar total. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la franja de totalidad cruzará España, pero comenzará su recorrido en el océano Ártico y pasará cerca del polo norte.

Estos son los lugares que se oscurecerán:

Groenlandia.

Islandia.

Océano Atlántico.

Norte de Rusia.

España.

Portugal (una pequeña parte).

En otras regiones, incluido parte del territorio de Estados Unidos, el fenómeno podrá observarse como un eclipse parcial, ya que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.

Las 4 fases que se verán en el eclipse solar

De acuerdo con el Real Observatorio Astronómico de Madrid, Instituto Geográfico Nacional, y del Instituto de Astrofísica de Canarias, estas son las 4 fases que se verán durante el eclipse Solar Total:

Fases de Parcialidad: Ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y cubre una pequeña porción del disco solar, proyectando la región de la penumbra. De acuerdo con el instituto de Astrofísica de Canarias, es el instante en que el borde de la Luna parece «tocar» y empezar a cubrir el disco del Sol, marcando el inicio de la fase parcial del eclipse, periodo durante el cual es obligatorio usar gafas solares homologadas para evitar daños oculares. Anillo de Diamantes: Ocurre antes y después de la totalidad de un eclipse solar total, cuando un último rayo de luz solar se filtra a través de los valles y cráteres lunares (formando las perlas de Baily) y se combina con el halo tenue de la corona solar. Perlas de Baily: Son destellos de luz solar que se filtran por los valles y cráteres lunares. Termina la fase de totalidad de eclipse solar total. El borde del disco lunar se desplaza lo suficiente como para permitir que el primer rayo brillante del Sol vuelva a reaparecer. dando inicio nuevamente a la fase parcial del eclipse. Corona Solar:Momento en el que el borde de la Luna se separa por completo del disco del Sol, marcando el fin definitivo de todo el fenómeno astronómico y devolviendo luz solar a su normalidad.

¡Quedan 7 días para el eclipse!



Recuerda que mirar directamente al Sol sin protección ocular es peligroso. Es necesario usar gafas de eclipse homologadas. Las puedes llevar encima de tus gafas normales o lentillas.



Durante la totalidad te las debes quitar para ver la corona. pic.twitter.com/bMtvQWCMJy — Real Observatorio (@IGN_RObsMadrid) August 5, 2026

Con información de N+

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