Astronomía

Estas Son las 4 Fases que se Verán en el Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026

El próximo 12 de agosto ocurrirá un Eclipse Solar Total, uno de los eventos astronómicos más esperados del año

Eclipse solar totalEclipse solar total. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 promete ser espectacular. Aprende sobre sus fases y descubre si podrás verlo desde tu ubicación. ¡No te lo pierdas!

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