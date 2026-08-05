¿Dónde Hay Ferias de Regreso a Clases Profeco del 5 al 9 de Agosto 2026? Horarios y Puntos

Muchos padres de familia han comenzado a prepararse para el próximo ciclo escolar con la compra de los útiles y uniformes escolares, y las Ferias de Regreso a Clases 2026 de la Profeco son una gran opción para ahorrar dinero.

Por ello, acá en N+ te decimos dónde se pondrán del 5 al 9 de agosto 2026 para que puedas adquirir todos los materiales que necesita tu hijo o hijo para el siguiente curso, que está cada vez más cerca de iniciar.

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¿Qué son las Ferias de Regreso a Clases de Profeco?

Con el objetivo de ayudar a la economía familiar, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará 55 'bazares' en los que habrá ventas especiales de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a precios accesibles, con promociones y descuentos reales.

Las Ferias de Regreso a Clases 2026 se instalarán en las 32 entidades de la República Mexicana y comenzaron desde el pasado 31 de julio, mientras que finalizarán el 4 de septiembre, es decir días después de que inicie el próximo ciclo escolar.

Además durante estos eventos se ofrecerán cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.

¿Dónde hay Feria de Regreso a Clases Profeco del 5 al 9 de agosto?

A partir de este miércoles 5 de agosto y hasta el domingo 9 de agosto, las ferias de útiles y uniformes escolares de la Profeco se instalarán en seis puntos de diferentes estados de la República Mexicana. Estas son las fechas y ubicaciones:

3 al 31 de agosto

Carmen, Campeche – Parque Tila. Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170.

5 de agosto

Veracruz, Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Av. Ignacio Rayón, s/n, Col. Centro, C.P. 91700.

6 al 8 de agosto

Cuautitlán Izcalli, Edomex. – Zona de Bancos. Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700.

7 de agosto

Culiacán, Sinaloa – Polideportivo Juan S. Millán. Av. Dr. Ruperto López Paliza, No. 145B, Col. Centro, C.P. 80000.

7 al 9 de agosto

Mérida, Yucatán – Cámara de Comercio. Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070.

7 al 15 de agosto

Escárcega, Campeche – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla. Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350.

Si deseas consultar las fechas y sedes en las que habrá ventas especiales en tu estado, puedes consultar el directorio de ubicaciones de Feria de Regreso a Clases de Profeco 2026, donde vienen todos los bazares que se habilitarán.

PPP