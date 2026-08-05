Educación

¿Dónde Hay Ferias de Regreso a Clases Profeco del 5 al 9 de Agosto 2026? Horarios y Puntos

Si vas a comprar los útiles escolares de tu hijo o hijos, consulta en qué estados habrá Feria de Regreso a Clases Profeco esta semana

Conoce Dónde Hay Ferias de Regreso a Clases Profeco del 5 al 9 de Agosto 2026El próximo ciclo escolar inicia el 31 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro
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