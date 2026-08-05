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Momento Exacto en que Rayo Cae en Partido de Futbol y Mata a Jugador: Video del Incidente

Tras la tragedia, el Yala FC expresó sus condolencias a la familia de Suphan Awae y manifestó su apoyo a sus seres queridos

Un rayo cae sobre una zona verde. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUn rayo cae sobre una zona verde. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Un rayo impactó el campo en Tailandia, donde jugaba un partido el futbolista Suphan Awae, quien perdió la vida

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