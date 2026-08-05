Momento Exacto en que Rayo Cae en Partido de Futbol y Mata a Jugador: Video del Incidente

Un partido de futbol en la provincia de Narathiwat, Tailandia, terminó en tragedia el pasado 4 de agosto de 2026, cuando un rayo cayó sobre el campo de juego y provocó la muerte de un jugador del Yala FC. El momento quedó captado en video.

De acuerdo con el club, la descarga eléctrica ocurrió después de una fuerte lluvia y también dejó a varios jugadores lesionados.

¿Qué pasó en el partido donde cayó un rayo?

El rayo impactó el terreno de juego durante un encuentro disputado en Narathiwat. Como consecuencia del incidente, falleció Suphan Awae, jugador del Yala FC, de 24 años de edad.

Además, varias personas resultaron heridas, entre ellas un futbolista originario de Malasia. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los lesionados.

Luego del fallecimiento del jugador, representantes del Yala FC acudieron a expresar sus condolencias y brindar apoyo a la familia de Suphan Awae.

El club informó que la visita fue encabezada por su gerente, Nimith Phumprasert, junto con otros integrantes de la institución.

En un mensaje público, la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y los miembros del Yala FC lamentaron la muerte del futbolista, quien era el tercero de ocho hermanos.

Asimismo, la institución expresó sus condolencias a sus familiares y elevó una oración para que descanse en paz, además de desear fortaleza a sus seres queridos para afrontar la pérdida.

FBPT